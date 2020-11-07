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Вибори у США: Байден майже на 20 тис. голосів випереджає Трампа в Пенсільванії

Вибори у США: Байден майже на 20 тис. голосів випереджає Трампа в Пенсільванії

Київ • УНН

 • 14375 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. Демократ Джозеф Байден на минулих 3 листопада в США виборах майже на 20 тис. голосів випереджає у ключовому штаті Пенсільванія (20 голосів вибірників) свого опонента - республіканця Дональда Трампа, чинного президента США. Такі оцінки наводить в п'ятницю телекомпанія CNN за результатами обробки 96% бюлетенів в цьому штаті, передає УНН.

Так, за відомостями CNN, до вечора п'ятниці Байден заручився підтримкою вже 3 323 940 виборців у Пенсільванії (49,5%), Трамп - 3 304 356 (49,2%). Таким чином відрив демократа становить уже майже 20 тис. голосів. Раніше Байден випередив Трампа за кількістю відданих на його користь голосів в Пенсільванії. До цього - з моменту початку підрахунку голосів - в цьому штаті лідирував Трамп.

Переможець виборів поки не визначений в штатах Невада (6 голосів), Джорджія (16), Північна Кароліна (15), Пенсільванія, Аляска (3). В Арізоні (11), де відрив Байдена становить близько 38 тис. голосів, переможцем його вважають телеканал Fox News і агентство Associated Press. Інші американські ЗМІ не поспішають прогнозувати перемогу демократа в цьому штаті. Трамп лідирує в Північній Кароліні і Алясці.

Пенсільванія входить в порівняно невелику кількість штатів, що вагаються - це ті штати, де до останнього немає ясності, яка партія і який кандидат візьмуть верх. Трамп і Байден значну частину часу присвятили проведенню агітації саме в Пенсільванії, в ній же Байден розмістив свій виборчий штаб. Демократ часто акцентує увагу на тому, що народився в цьому штаті.

Перемога в Пенсільванії дає кандидату 20 голосів членів колегії вибірників з 270 необхідних, щоб стати президентом. За оцінками телеканалу Fox News і агентства Associated Press, Байден заручився на цей момент голосами 264 вибірників, у Трампа - 214 голосів, CNN і ряд інших ЗМІ гарантують Байдену 253 голоси вибірників, Трампу - 213.

Раніше, декілька великих телеканалів США перервали трансляцію виступу президента США Дональда Трампа з Білого дому, коли той почав робити бездоказові заяви про президентські вибори, що минули. Виступ Трампа перервали телеканали MSNBC, ABC, CBS, CNBC, NBC, а також видання USA Today і соцмережа Twitter.

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