Президентські вибори у США: "вирішальне слово" за Джорджією та Пенсільванією - яка ситуація наразі

Кандидат в президенти США від демократів Джо Байден вперше вийшов вперед у ході підрахунку голосів в Пенсільванії, повідомляє NBC News.

На даний момент і після підрахунку 98% голосів Байден набирає 49,5%, чинний президент Дональд Трамп — 49,4%. Абсолютна різниця між претендентами становить близько десяти тисяч голосів (всього в Пенсільванії понад 9 мільйонів виборців), за даними телеканалу Fox News.

Пенсільванія є найбільшим штатом серед тих шести, де голоси поки остаточно не підраховані. Перемога в Пенсільванії принесе кандидату 20 голосів вибірників.

Зараз у Байдена є, за консервативною оцінкою The New York Times, 253 голоси вибірників, у Трампа — 214, для підсумкової перемоги потрібно набрати 270 голосів. Таким чином, якщо Байден виграє в Пенсільванії, він стане президентом, незалежно від результатів в інших штатах. При цьому в Неваді і Арізоні Байден з самого початку підрахунку голосів випереджає Трампа, а в Джорджії він вийшов вперед вранці 6 листопада (зараз відрив там становить тисячу голосів).

У той же час за оцінкою ряду інших американських телеканалів — у Байдена 264 голоси вибірників.

У штабі глави Білого дому Дональда Трампа, проте, наполягають, що Байдена рано називати переможцем. “Ці вибори ще не закінчилися. Помилкове припущення про перемогу Джо Байдена, яка ґрунтується на результатах, що далекі від остаточних”, — заявив представник штабу чинного президента Метт Морган. Він зазначив, що при перерахунку голосів, якого вимагають представники Трампа, розклад може змінитися.

У штабі Байдена, в свою чергу, заявляють, що він в найкоротші терміни — або днем, або увечері 6 листопада (за місцевим часом) — готовий буде виступити зі зверненням до нації.

Сьогодні ввечері, за київським часом, віце-губернатор Джорджії Бред Раффенспергер оголосив на прес-конференції, що влада штату проведе перерахунок голосів, відданих на президентських виборах в США.

“При такому незначному розриві перерахунок буде проведений в Джорджії”, — заявив він. “Значимість нашого голосування виходить далеко за межі кордонів Джорджії. Результат буде мати далекосяжні наслідки для всієї країни. Ставки високі”, — констатував віце-губернатор, який відповідає за проведення і підведення підсумків голосування в штаті, республіканець Раффенспергер.

У Джорджії Байден, за даними Fox News , набирає 2 450 152 голоси (49,4%), в той час як його суперникові республіканцеві Дональду Трампу віддали перевагу 2 448 565 осіб (49,4%). Різниця вкрай незначна. Додамо, що в цьому штаті оскаржити підсумки обробки бюлетенів можна, якщо розрив між кандидатами за кількістю отриманих голосів становить не більше 0,5 процентних пункти.

Раніше, декілька великих телеканалів США перервали трансляцію виступу президента США Дональда Трампа з Білого дому, коли той почав робити бездоказові заяви про президентські вибори, що минули. Виступ Трампа перервали телеканали MSNBC, ABC, CBS, CNBC, NBC, а також видання USA Today і соцмережа Twitter.

Телеканал MSNBC перериває трансляцію виступу Трампа:

MSNBC immediately cuts off Trump when he moves to undermine the integrity of US election system.



“Here we are again in the unusual position of not only interrupting the President of the United States but correcting the President of the United States ...” pic.twitter.com/IwVshBmosK

— Oliver Darcy (@oliverdarcy) November 5, 2020