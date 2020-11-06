Президентські вибори у США: "вирішальне слово" за Джорджією та Пенсільванією - яка ситуація наразі

ukru
14:10 • 17083 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

10:24 • 58867 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 101490 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 104020 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 132732 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 120988 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 122000 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123009 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 106932 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 113557 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
4 м/с
71 %
757 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 107545 перегляди
путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

19 березня, 07:34 • 110116 перегляди
За яких умов Україна припинить удари по енергетиці рф: Президент роз'яснив

За яких умов Україна припинить удари по енергетиці рф: Президент роз'яснив

11:04 • 56352 перегляди
Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

11:28 • 79966 перегляди
Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

11:39 • 76363 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

13:52 • 24163 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

13:13 • 35779 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

12:52 • 38157 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 132732 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 107545 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

09:57 • 24246 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

09:25 • 35890 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 102676 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 121336 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 120979 перегляди
Актуальне
Президентські вибори у США: "вирішальне слово" за Джорджією та Пенсільванією - яка ситуація наразі

Президентські вибори у США: "вирішальне слово" за Джорджією та Пенсільванією - яка ситуація наразі

Київ • УНН

 • 17798 перегляди

КИЇВ. 6 листопада. УНН. Кандидат в президенти США від демократів Джо Байден вперше вийшов вперед у ході підрахунку голосів в Пенсільванії, через вкрай мінімальну різниці між кандидатами — штат Джорджія перерахує голоси. Перемога в будь-якому з них — дасть Байдену 270 голосів вибірників. УНН зібрав інформацію про президентські перегони в США на цю годину.

Кандидат в президенти США від демократів Джо Байден вперше вийшов вперед у ході підрахунку голосів в Пенсільванії, повідомляє NBC News.

На даний момент і після підрахунку 98% голосів Байден набирає 49,5%, чинний президент Дональд Трамп — 49,4%. Абсолютна різниця між претендентами становить близько десяти тисяч голосів (всього в Пенсільванії понад 9 мільйонів виборців), за даними телеканалу Fox News.

Пенсільванія є найбільшим штатом серед тих шести, де голоси поки остаточно не підраховані. Перемога в Пенсільванії принесе кандидату 20 голосів вибірників.

Зараз у Байдена є, за консервативною оцінкою The New York Times, 253 голоси вибірників, у Трампа — 214, для підсумкової перемоги потрібно набрати 270 голосів. Таким чином, якщо Байден виграє в Пенсільванії, він стане президентом, незалежно від результатів в інших штатах. При цьому в Неваді і Арізоні Байден з самого початку підрахунку голосів випереджає Трампа, а в Джорджії він вийшов вперед вранці 6 листопада (зараз відрив там становить тисячу голосів).

У той же час за оцінкою ряду інших американських телеканалів — у Байдена 264 голоси вибірників.

У штабі глави Білого дому Дональда Трампа, проте, наполягають, що Байдена рано називати переможцем. “Ці вибори ще не закінчилися. Помилкове припущення про перемогу Джо Байдена, яка ґрунтується на результатах, що далекі від остаточних”, — заявив представник штабу чинного президента Метт Морган. Він зазначив, що при перерахунку голосів, якого вимагають представники Трампа, розклад може змінитися.

У штабі Байдена, в свою чергу, заявляють, що він в найкоротші терміни — або днем, або увечері 6 листопада (за місцевим часом) — готовий буде виступити зі зверненням до нації.

Сьогодні ввечері, за київським часом, віце-губернатор Джорджії Бред Раффенспергер оголосив на прес-конференції, що влада штату проведе перерахунок голосів, відданих на президентських виборах в США.

“При такому незначному розриві перерахунок буде проведений в Джорджії”, — заявив він. “Значимість нашого голосування виходить далеко за межі кордонів Джорджії. Результат буде мати далекосяжні наслідки для всієї країни. Ставки високі”, — констатував віце-губернатор, який відповідає за проведення і підведення підсумків голосування в штаті, республіканець Раффенспергер.

У Джорджії Байден, за даними Fox News , набирає 2 450 152 голоси (49,4%), в той час як його суперникові республіканцеві Дональду Трампу віддали перевагу 2 448 565 осіб (49,4%). Різниця вкрай незначна. Додамо, що в цьому штаті оскаржити підсумки обробки бюлетенів можна, якщо розрив між кандидатами за кількістю отриманих голосів становить не більше 0,5 процентних пункти.

Раніше, декілька великих телеканалів США перервали трансляцію виступу президента США Дональда Трампа з Білого дому, коли той почав робити бездоказові заяви про президентські вибори, що минули. Виступ Трампа перервали телеканали MSNBC, ABC, CBS, CNBC, NBC, а також видання USA Today і соцмережа Twitter.

Телеканал MSNBC перериває трансляцію виступу Трампа:

MSNBC immediately cuts off Trump when he moves to undermine the integrity of US election system.

“Here we are again in the unusual position of not only interrupting the President of the United States but correcting the President of the United States ...” pic.twitter.com/IwVshBmosK

— Oliver Darcy (@oliverdarcy) November 5, 2020

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.17
Bitcoin
$83,532.80
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$42.20
Золото
$3,038.75
Ethereum
$1,943.92