Президентские выборы в США: "решающее слово" за Джорджией и Пенсильванией - какая ситуация сейчас

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 ноября. УНН. Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден впервые вышел вперед в ходе подсчета голосов в Пенсильвании, из-за крайне минимальной разницы между кандидатами — штат Джорджия пересчитает голоса. Победа в любом из них — даст Байдену 270 голосов выборщиков. УНН собрал информацию о президентской гонке в США к этому часу.

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден впервые вышел вперед в ходе подсчета голосов в Пенсильвании, сообщает NBC News.

На данный момент и после подсчета 98% голосов Байден набирает 49,5%, действующий президент Дональд Трамп — 49,4%. Абсолютная разница между претендентами составляет около десяти тысяч голосов (всего в Пенсильвании более 9 миллионов избирателей), по данным телеканала Fox News.

Пенсильвания является крупнейшим штатом среди тех шести, где голоса пока окончательно не подсчитаны. Победа в Пенсильвании принесет кандидату 20 голосов выборщиков.

Сейчас у Байдена есть, по консервативной оценке The New York Times, 253 голоса выборщиков, у Трампа — 214, для итоговой победы нужно набрать 270 голосов. Таким образом, если Байден выиграет в Пенсильвании, он станет президентом, вне зависимости от результатов в других штатах. При этом в Неваде и Аризоне Байден с самого начала подсчета голосов опережает Трампа, а в Джорджии он вышел вперед утром 6 ноября (сейчас отрыв там составляет тысячу голосов).

В тоже время по оценке ряда других американских телеканалов — у Байдена 264 голоса выборщиков.

В штабе главы Белого дома Дональда Трампа, тем не менее, настаивают, что Байдена рано называть победителем. “Эти выборы еще не закончились. Ложное предположение о победе Джо Байдена основывается на результатах, которые далеки от окончательных”, — заявил представитель штаба действующего президента Мэтт Морган. Он отметил, что при пересчете голосов, которого требуют представители Трампа, расклад может поменяться.

В штабе Байдена, в свою очередь, заявляют, что он в кратчайшие сроки — либо днем, либо вечером 6 ноября (по местному времени) — готов будет выступить с обращением к нации.

Сегодня вечером, по киевскому времени, вице-губернатор Джорджии Брэд Раффенспергер объявил на пресс-конференции, что власти штата проведут пересчет голосов, отданных на президентских выборах в США.

“При столь незначительном разрыве пересчет будет проведен в Джорджии”, — заявил он. “Значимость нашего голосования выходит далеко за пределы границ Джорджии. Исход будет иметь далекоидущие последствия для всей страны. Ставки высоки”, — констатировал вице-губернатор, отвечающий за проведение и подведение итогов голосования в штате, республиканец Раффенспергер.

В Джорджии Байден, по данным Fox News, набирает 2 450 152 голоса (49,4%), в то время как его сопернику республиканцу Дональду Трампу отдали предпочтение 2 448 565 человек (49,4%). Разница крайне незначительна. Добавим, что в этом штате оспорить итоги обработки бюллетеней можно, если разрыв между кандидатами по числу полученных голосов составляет не более 0,5 процентных пункта.

Ранее, несколько крупных телеканалов США прервали трансляцию выступления президента США Дональда Трампа из Белого дома, когда тот начал делать бездоказательные заявления о прошедших президентских выборах. Выступление Трампа прервали телеканалы MSNBC, ABC, CBS, CNBC, NBC, а также издание USA Today и соцсеть Twitter.

Телеканал MSNBC прерывает трансляцию выступления Трампа:

MSNBC immediately cuts off Trump when he moves to undermine the integrity of US election system.

"Here we are again in the unusual position of not only interrupting the President of the United States but correcting the President of the United States..." pic.twitter.com/IwVshBmosK

— Oliver Darcy (@oliverdarcy) November 5, 2020

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