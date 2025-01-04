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В Украине втрое увеличилось количество укрытий с начала полномасштабного российского вторжения

В Украине втрое увеличилось количество укрытий с начала полномасштабного российского вторжения

Киев  •  УНН

 • 4359 просмотра

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С начала полномасштабного вторжения количество защитных сооружений в Украине выросло с 20 до 62 тысяч. Изменились требования к конструкции укрытий, в частности увеличена минимальная высота до 2,5 м.

В Украине функционируют более 62 тысяч защитных сооружений, до полномасштабного вторжения их было около 20 тысяч. Об этом сообщает ГНСУ, пишет УНН.

Детали

Как сообщает директор Департамента организации мероприятий гражданской защиты ГСЧС Украины Виктор Витовецкий, это произошло в результате изменений как законов, так и подзаконных актов.

По его словам изменения касаются и конструктивных элементов защитных сооружений. В частности, если речь идет о противорадиационных укрытиях или убежищах, то МВД и ГСЧС совместно с Минфраструктуры и Минобороны определили показатель, например, избыточного давления ударной волны в 100 килоПаскалей.

Это достаточно большое давление, но оно обусловлено применением современных образцов оружия, которые россия постоянно применяет против граждан Украины,

- отметил чиновник.

Кроме того, изменения коснулись таких элементов, как высота защитного сооружения. Поскольку еще в советское время был принят стандарт высоты 1,9 м, то сейчас она должна составлять не менее 2,5 м.

По словам Витовецкого, спасатели вместе с полицейскими постоянно проверяют состояние укрытий и убежищ.

Самыми распространенными нарушениями являются отсутствие мест для сидения, питьевой воды, второго или аварийного выхода из укрытия. После таких замечаний владельцы и балансодержатели укрытий устраняют недостатки.

Напомним

В 2024 году киевский метрополитен предоставил укрытие более 450 тысячам людей во время ночных воздушных тревог. Значительно больше пассажиров пользовались станциями метро как укрытием в дневное время.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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