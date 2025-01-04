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В Україні втричі збільшилася кількість укриттів з початку повномасштабного російського вторгнення

В Україні втричі збільшилася кількість укриттів з початку повномасштабного російського вторгнення

Київ • УНН

 • 53167 перегляди

З початку повномасштабного вторгнення кількість захисних споруд в Україні зросла з 20 до 62 тисяч. Змінилися вимоги до конструкції укриттів, зокрема збільшено мінімальну висоту до 2,5 м.

В Україні функціонують понад 62 тисячі захисних споруд, до повномасштабного вторгнення їх було близько 20 тисяч. Про це повідомляє ДНСУ, пише УНН.

Деталі

Як повідомляє директор Департаменту організації заходів цивільного захисту ДСНС України Віктор Вітовецький, це відбулося внаслідок змін як законів, так і підзаконних актів.

За його словами зміни стосуються і конструктивних елементів захисних споруд. Зокрема, якщо йдеться про протирадіаційні укриття або сховища, то МВС і ДСНС спільно з Мінфраструктури і Міноборони визначили показник, наприклад, надмірного тиску ударної хвилі в 100 кілоПаскалів.

Це достатньо великий тиск, але він обумовлений застосуванням сучасних зразків зброї, які росія постійно застосовує проти громадян України,

– зазначив посадовець.

Крім того, зміни торкнулись таких елементів, як висота захисної споруди. Оскільки ще за радянських часів було прийнято стандарт висоти 1,9 м, то наразі вона повинна становити не менше 2,5 м.

За словами Вітовецького, рятувальники разом з поліцейськими постійно перевіряють стан укриттів і сховищ.

Найрозповсюдженішими порушеннями є відсутність місць для сидіння, питної води, другого або аварійного виходу з укриття. Після таких зауважень власники й балансоутримувачі укриттів усувають недоліки.

Нагадаємо

У 2024 році київський метрополітен надав укриття понад 450 тисячам людей під час нічних повітряних тривог. Значно більше пасажирів користувалися станціями метро як укриттям у денний час.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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