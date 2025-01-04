В Україні втричі збільшилася кількість укриттів з початку повномасштабного російського вторгнення

В Україні функціонують понад 62 тисячі захисних споруд, до повномасштабного вторгнення їх було близько 20 тисяч. Про це повідомляє ДНСУ, пише УНН.

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Як повідомляє директор Департаменту організації заходів цивільного захисту ДСНС України Віктор Вітовецький, це відбулося внаслідок змін як законів, так і підзаконних актів.

За його словами зміни стосуються і конструктивних елементів захисних споруд. Зокрема, якщо йдеться про протирадіаційні укриття або сховища, то МВС і ДСНС спільно з Мінфраструктури і Міноборони визначили показник, наприклад, надмірного тиску ударної хвилі в 100 кілоПаскалів.

Це достатньо великий тиск, але він обумовлений застосуванням сучасних зразків зброї, які росія постійно застосовує проти громадян України,