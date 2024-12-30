Понад 450 тис. людей скористалися укриттям у метрополітені Києва у 2024 році
Київ • УНН
У 2024 році київський метрополітен надав укриття понад 450 тисячам людей під час нічних повітряних тривог. Значно більше пасажирів користувалися станціями метро як укриттям у денний час.
У вечірній час київський метрополітен дав прихисток, в умовах повітряної небезпеки, для понад чотирьох сотень тис. людей, але ще більше містян і гостей столиці мали можливість скористатися укриттям на станціях метрополітену Києва в денний період часу.
Про це розповів в ефірі Київ24 Сергій Ткачук, начальник служби руху Київського метрополітену, передає УНН.
Ми працюємо в умовах воєнного стану, в умовах постійних повітряних тривог. При всьому тому, ми організовуємо і перевезення пасажирів і укриваєм наших пасажирів під час повітряних тривог. За 11 місяців року, який минає, ми укривали більше 450 тис. пасажирів у нічний період часу. Я вже не говорю, скільки під час останніх тривог людей укривається, під час організованого руху поїздів.
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