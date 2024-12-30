Более 450 тыс. человек воспользовались укрытием в метрополитене Киева в 2024 году
Киев • УНН
В 2024 году киевский метрополитен предоставил укрытие более 450 тысячам людей во время ночных воздушных тревог. Значительно больше пассажиров пользовались станциями метро как укрытием в дневное время.
В вечернее время киевский метрополитен дал приют, в условиях воздушной опасности, для более четырех сотен тыс. человек, но еще больше горожан и гостей столицы имели возможность воспользоваться укрытием на станциях метрополитена Киева в дневной период времени.
Об этом рассказал в эфире Киев24 Сергей Ткачук, начальник службы движения Киевского метрополитена, передает УНН.
Мы работаем в условиях военного положения, в условиях постоянных воздушных тревог. При всем том, мы организовываем и перевозки пассажиров и укрываем наших пассажиров во время воздушных тревог. За 11 месяцев уходящего года мы укрывали более 450 тыс. пассажиров в ночной период времени. Я уже не говорю, сколько во время последних тревог людей укрывается, во время организованного движения поездов.
Напомним,
Киевский метрополитен« подписал контракт с „Группой компаний “Автострада» на продолжение строительства Сырецко-Печерской линии метро до Виноградаря.
Бывшему руководителю КП «Киевский метрополитен» сообщено о подозрении в служебной халатности из-за подтопления тоннелей.
На Пенсильванском вокзале обнаружили мужчину с серьезными ожогами ног и верхней части тела. Пострадавшего доставили в медицинский центр, его состояние стабильное, хотя причины инцидента до сих пор неизвестны.
Метро на Виноградарь в Киеве планируют достроить за 2,5 года - Кандибор12 дек. 2024, 09:18 • 20632 просмотра