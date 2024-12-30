Более 450 тыс. человек воспользовались укрытием в метрополитене Киева в 2024 году

В вечернее время киевский метрополитен дал приют, в условиях воздушной опасности, для более четырех сотен тыс. человек, но еще больше горожан и гостей столицы имели возможность воспользоваться укрытием на станциях метрополитена Киева в дневной период времени.

Об этом рассказал в эфире Киев24 Сергей Ткачук, начальник службы движения Киевского метрополитена, передает УНН.

Мы работаем в условиях военного положения, в условиях постоянных воздушных тревог. При всем том, мы организовываем и перевозки пассажиров и укрываем наших пассажиров во время воздушных тревог. За 11 месяцев уходящего года мы укрывали более 450 тыс. пассажиров в ночной период времени. Я уже не говорю, сколько во время последних тревог людей укрывается, во время организованного движения поездов.