Метро на Виноградарь в Киеве планируют достроить за 2,5 года - Кандибор

В Киеве метро на Виноградарь построят за 2,5 года, об этом сообщил директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор в прямом эфире КИЕВ24, пишет УНН.

Детали

Руслан Кандибор добавил, что окончательные сроки завершения работ будут зависеть от финансирования.

Мы понимаем, что это огромные средства. Но здесь надо понимать есть ли эти средства, или их нет. По факту за 2 с половиной года метро должно быть достроено, все будет зависеть от финансирования. Компания, которая сейчас занимается строительством метро, которая была победителем конкурса, сейчас выполняет все работы без аванса и за свои средства. Также мы понимаем, что у них нет 12 или 14 миллиардов своих средств на строительство - отметил директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

Напомним

Подрядная компания начнет строительство метро на Виноградарь в октябре за собственные средства. КГГА оплатит работы только после проверки государственной экспертизой и подтверждения их качества.