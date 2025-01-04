россияне заставили детей на оккупированных территориях смотреть новогоднее обращение путина - ЦНС
Киев • УНН
На оккупированных территориях Украины детей заставляют смотреть трехминутное обращение Путина перед началом праздничных мероприятий. Оккупанты развивают культ личности российского диктатора среди детей.
На временно оккупированных территориях Украины российские захватчики активно развивают культ личности российского диктатора владимира путина. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.
Детали
В рамках этого оккупанты на детских праздниках перед началом демонстрируют трехминутный ролик обращения военного преступника владимира путина. Таким образом детям навязывают "авторитет" диктатора с самого детства.
Циничным является то, что на "детских праздниках" детям показывают ролик того, кто их лишает детства в мирной стране. При том, напомним, что для организации праздников из москвы на ВОТ прибыли гастролеры из "москонцерта",
Напомним
Оккупационные власти рф организовали вывоз 119 старшеклассников из оккупированного Мариуполя в петербург. Детей ждут агитационные встречи с российскими пропагандистами для "перевоспитания" и ассимиляции.