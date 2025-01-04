россияне заставили детей на оккупированных территориях смотреть новогоднее обращение путина - ЦНС

На временно оккупированных территориях Украины российские захватчики активно развивают культ личности российского диктатора владимира путина. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Детали

В рамках этого оккупанты на детских праздниках перед началом демонстрируют трехминутный ролик обращения военного преступника владимира путина. Таким образом детям навязывают "авторитет" диктатора с самого детства.

Циничным является то, что на "детских праздниках" детям показывают ролик того, кто их лишает детства в мирной стране. При том, напомним, что для организации праздников из москвы на ВОТ прибыли гастролеры из "москонцерта",