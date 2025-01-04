росіяни змусили дітей на окупованих територіях дивитися новорічне звернення путіна - ЦНС
Київ • УНН
На окупованих територіях України дітей змушують дивитися трихвилинне звернення путіна перед початком святкових заходів. Окупанти розвивають культ особистості російського диктатора серед дітей.
На тимчасово окупованих територіях України російські загарбники активно розвивають культ особистості російського диктатора володимира путіна. Про це повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.
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У межах цього окупанти на дитячих святах перед початком демонструють трихвилинний ролик звернення воєнного злочинця владіміра путіна. Таким чином дітям нав’язують "авторитет" диктатора з самого малечку.
Цинічним є те, що на "дитячих святах" дітям показують ролик того, хто їх позбавляє дитинства в мирній країні. При тому, нагадаємо, що для організації свят з москви на ТОТ прибули гастролери з "москонцерту",
Нагадаємо
Окупаційна влада рф організувала вивезення 119 старшокласників з окупованого Маріуполя до петербурга. Дітей чекають агітаційні зустрічі з російськими пропагандистами для "перевиховання" та асиміляції.