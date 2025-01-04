росіяни змусили дітей на окупованих територіях дивитися новорічне звернення путіна - ЦНС

На тимчасово окупованих територіях України російські загарбники активно розвивають культ особистості російського диктатора володимира путіна. Про це повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.

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У межах цього окупанти на дитячих святах перед початком демонструють трихвилинний ролик звернення воєнного злочинця владіміра путіна. Таким чином дітям нав’язують "авторитет" диктатора з самого малечку.

Цинічним є те, що на "дитячих святах" дітям показують ролик того, хто їх позбавляє дитинства в мирній країні. При тому, нагадаємо, що для організації свят з москви на ТОТ прибули гастролери з "москонцерту", - йдеться у повідомленні.



Нагадаємо

Окупаційна влада рф організувала вивезення 119 старшокласників з окупованого Маріуполя до петербурга. Дітей чекають агітаційні зустрічі з російськими пропагандистами для "перевиховання" та асиміляції.