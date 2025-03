Вибори у США: американські канали перервали виступ Трампа, після бездоказових слів про "фальсифікації"

Виступ Трампа перервали телеканали MSNBC, ABC, CBS, CNBC, NBC, а також видання USA Today.

У своїй промові Дональд Трамп, який балотувався на новий термін від Республіканської партії, звинуватив представників Демократичної партії в шахрайстві і спробі вкрасти вибори. Також він заявив, що перемагає на виборах, якщо вважати тільки “законні голоси”, хоча насправді підрахунок голосів триває в кількох ключових штатах.

Швидше за всіх, як повідомило USA Today, діяв ведучий MSNBC Брайан Вільямс, який перервав Трампа в середині виступу. Він сказав в ефірі: “Ми знову перебуваємо в незвичайному положенні: ми не тільки перериваємо президента США, але і виправляємо його”.

MSNBC immediately cuts off Trump when he moves to undermine the integrity of US election system.



“Here we are again in the unusual position of not only interrupting the President of the United States but correcting the President of the United States ...” pic.twitter.com/IwVshBmosK

— Oliver Darcy (@oliverdarcy) November 5, 2020

На CNBC ведучий Шепард Сміт, перериваючи Трампа, заявив, що “те, що говорить президент Сполучених Штатів, в значній мірі, абсолютно невірно”.

President Trump just spoke at the White House, as key states continue to count votes.

Shep has the facts: “What the President of the United States is saying, in large part, is absolutely untrue.” # Election2020 https://t.co/E6DBt6OodD pic.twitter.com/HVa87qUCzB

— The News with Shepard Smith (@thenewsoncnbc) November 6, 2020

Телеканали CNN і Fox News показали виступ Трампа повністю, при цьому журналіст CNN Деніел Дейл назвав цю промову “самою нечесною” з 2016 року.

Соцмережа Twitter також припинила трансляцію промови Дональда Трампа, прибравши в своєму додатку позначку про прямому ефірі, повідомив журналіст MSNBC Хейс Браун.

Після дня виборів президента США Twitter зазначив вісім з понад 20 твітів Трампа як повідомлення, що вводять в оману, а Facebook і TikTok заблокували хештеги, що поширюють невірні відомості про “крадіжку” виборів.

Додамо, підрахунок голосів на виборах президента США, які пройшли 3 листопада, ще не завершений. Жоден з кандидатів — ні Дональд Трамп, ні Джо Байден — не отримав 270 голосів членів колегії вибірників, необхідних для перемоги.