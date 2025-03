Выборы в США: американские каналы прервали выступление Трампа, после бездоказательных слов о "фальсификациях"

Выступление Трампа прервали телеканалы MSNBC, ABC, CBS, CNBC, NBC, а также издание USA Today.

В своей речи Дональд Трамп, баллотировавшийся на новый срок от Республиканской партии, обвинил представителей Демократической партии в мошенничестве и попытке украсть выборы. Также он заявил, что побеждает на выборах, если считать только “законные голоса”, хотя на самом деле подсчет голосов продолжается в нескольких ключевых штатах.

Быстрее всех, как сообщило USA Today, действовал ведущий MSNBC Брайан Уильямс, который прервал Трампа в середине выступления. Он сказал в эфире: “Мы снова находимся в необычном положении: мы не только прерываем президента США, но и поправляем его”.

MSNBC immediately cuts off Trump when he moves to undermine the integrity of US election system.



"Here we are again in the unusual position of not only interrupting the President of the United States but correcting the President of the United States..." pic.twitter.com/IwVshBmosK

— Oliver Darcy (@oliverdarcy) November 5, 2020

На CNBC ведущий Шепард Смит, прерывая Трампа, заявил, что “то, что говорит президент Соединенных Штатов, в значительной степени, абсолютно неверно”.

President Trump just spoke at the White House, as key states continue to count votes.

Shep has the facts: “What the President of the United States is saying, in large part, is absolutely untrue.” #Election2020 https://t.co/E6DBt6OodD pic.twitter.com/HVa87qUCzB

— The News with Shepard Smith (@thenewsoncnbc) November 6, 2020

Телеканалы CNN и Fox News показали выступление Трампа полностью, при этом журналист CNN Дэниел Дейл назвал эту речь “самой нечестной” с 2016 года.

Соцсеть Twitter также прекратила трансляцию речи Дональда Трампа, убрав в своем приложении пометку о прямом эфире, сообщил журналист MSNBC Хейс Браун.

После дня выборов президента США Twitter отметил восемь из более 20 твитов Трампа как сообщения, вводящие в заблуждение, а Facebook и TikTok заблокировали хештеги, распространяющие неверные сведения о “краже” выборов.

Добавим, подсчет голосов на выборах президента США, прошедших 3 ноября, еще не завершен. Ни один из кандидатов — ни Дональд Трамп, ни Джо Байден — не получил 270 голосов членов коллегии выборщиков, необходимых для победы.