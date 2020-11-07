Трамп назвал неправомерными заявления Байдена о победе до решения суда

“Джо Байден не должен неправомерно претендовать на офис президента. Я могу делать такие же заявления. Судебные разбирательства только начинаются”, — написал Трамп.

В отдельной заметке президент написал, что заметно обгонял Байдена в день выборов вечером, однако затем, через несколько дней, это преимущество “волшебным образом исчезло”. “Возможно отрыв будет восстановлен во время судебного разбирательства”, — заявил Трамп.

Байден заявил о своей победе на выборах президента 4 ноября во время обращения к нации. Тогда бывший вице-президент объяснил свою уверенность тем, что, по его словам, выигрывает в ряде ключевых штатов, в частности, в Аризоне и Пенсильвании.

На следующий день во время обращения кандидат от демократов не стал прямо заявлять о своей победе. “Я здесь не для того, чтобы объявлять, что мы выиграли. Но хочу сообщить: мы считаем, что после завершения подсчета голосов мы будем победителями”, — сказал он.

При этом сам Трамп тоже заявлял о неизбежности своей победы. “Феноменальные результаты. Это победа. Мы выиграли те штаты, в которых и не ожидали победы”, — сказал он во время выступления после голосования.

За последние дни Байден сократил разрыв, а затем вырвался вперед в нескольких ключевых штатах. Из тех ключевых штатов, где победитель еще не определился, он опережает действующего президента в Неваде, Аризоне, Пенсильвании и Джорджии.

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Президент Трамп и его штаб считают, что подсчет голосов шел с нарушениями. В частности, в штабе заявляли, что наблюдателям от Республиканской партии не предоставили достаточный доступ к столам, где считают бюллетени.

Трамп и его команда пытались через суд приостановить подсчет голосов. В частности, они потребовали принять следующие меры в Джорджии, Мичигане и Пенсильвании.

Суды в Джорджии и Мичигане отклонили иски штаба Трампа. Однако наблюдателям позволили подойти ближе к столам для подсчета голосов.

По данным Associated Press, по состоянию на 4:40 (киевское время) 7 ноября, Байден заручился поддержкой 50,6% голосовавших граждан, Трамп — 47,7%. У бывшего вице-президента пока 264 голоса выборщиков, у действующего главы государства — 213.