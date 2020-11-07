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Вибори у США: Верховний суд розпорядився відокремити частину бюлетенів в Пенсільванії

Вибори у США: Верховний суд розпорядився відокремити частину бюлетенів в Пенсільванії

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 листопада. УНН. Верховний суд США задовольнив вимогу відділення Республіканської партії Пенсільванії і ухвалив ізолювати в штаті бюлетені, які прийшли після дня виборів. Про це повідомляє Washington Post, передає УНН.

Повідомляється, що бюлетені будуть ізольовані до подальших розпоряджень.

Раніше рішення тимчасово виключити з підрахунку бюлетені, що прийшли надто пізно, прийняла секретар штату Кеті Буквар. Однак республіканці звернулися до Верховного суду, заявивши, що, на їхню думку, не всі округи виконують цю вимогу.

Вони просили Верховний суд розпорядитися відокремити бюлетені Пенсільванії, але не робити більше ніяких дій, в тому числі не брати до уваги їх.

Раніше в Пенсільванії Верховний суд штату продовжив термін прийому бюлетенів з 20:00 3 листопада до 17:00 6 листопада.

Поки неясно, скільки бюлетенів є такими, що прийшли занадто пізно, серед тих, які ще не встигли порахувати, передавав CNBC. Однак Буквар вже відзначала, що вона не вірить в те, що бюлетені, отримані після завершення виборів, можуть вплинути на результат президентських перегонів. За її словами, найбільші округу штату отримали близько 500 бюлетенів після закінчення голосування, а деякі більш дрібні — жодного.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Трамп назвав неправомірними заяви Байдена про перемогу до рішення суду

Раніше штаб президента Дональда Трампа заявляв про численні порушення під час підрахунку голосів в Пенсільванії. Зокрема, команда Трампа заявляла, що демократи приховують процедуру обробки бюлетенів від спостерігачів від Республіканської партії. На думку членів кампанії Трампа, у спостерігачів не було повноцінного доступу до місць підрахунку голосів.

Республіканці також подали позов з приводу голосування поштою в штаті.

За останні дні кандидат від демократичної партії Джозеф Байден скоротив розрив, а потім вирвався вперед в декількох ключових штатах. З тих ключових штатів, де переможець ще не визначився, він випереджає чинного президента в Неваді, Арізоні, Пенсільванії і Джорджії.

Пенсільванія — один з ключових штатів, де розгортається головна боротьба за президентською крісло. Переможець голосування отримає 20 голосів вибірників. За даними AP, станом на 05:30 (київський час) 7 листопада, в штаті підрахували 99% голосів. На цьому етапі Байден набирає 49,6% голосів громадян, Трамп — 49,2%. Спочатку в штаті лідирував чинний президент, проте пізніше Байден почав скорочувати відставання і в підсумку обігнав Трампа.

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