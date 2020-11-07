Выборы в США: Верховный суд распорядился отделить часть бюллетеней в Пенсильвании
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Верховный суд США удовлетворил требование отделения Республиканской партии Пенсильвании и принял изолировать в штате бюллетени, которые пришли после дня выборов. Об этом сообщает Washington Post, передает УНН.
Сообщается, что бюллетени будут изолированы до дальнейших распоряжений.
Ранее решение временно исключить из подсчета бюллетени, пришедшие слишком поздно, приняла секретарь штата Кэти Буквар. Однако республиканцы обратились в Верховный суд, заявив, что, по их мнению, не все округа выполняют это требование.
Они просили Верховный суд распорядиться отделить бюллетени Пенсильвании, но не делать больше никаких действий, в том числе не принимать во внимание их.
Ранее в Пенсильвании Верховный суд штата продлил срок приема бюллетеней с 20:00 3 ноября в 17:00 6 ноября.
Пока неясно, сколько бюллетеней считаются пришедшими слишком поздно, среди тех, кто еще не успели посчитать, передавал CNBC. Однако Буквар уже отмечала, что она не верит в то, что бюллетени, полученные после завершения выборов, могут повлиять на исход президентских выборов. По ее словам, наибольшие округа штата получили около 500 бюллетеней после окончания голосования, а некоторые более мелкие — ни одного.
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Ранее штаб президента Дональда Трампа заявлял о многочисленных нарушениях при подсчете голосов в Пенсильвании. В частности, команда Трампа заявляла, что демократы скрывают процедуру обработки бюллетеней от наблюдателей от Республиканской партии. По мнению членов кампании Трампа, у наблюдателей не было полноценного доступа к местам подсчета голосов.
Республиканцы также подали иск по поводу голосования по почте в штате.
За последние дни кандидат от демократической партии Джозеф Байден сократил разрыв, а затем вырвался вперед в нескольких ключевых штатах. Из тех ключевых штатов, где победитель еще не определился, он опережает действующего президента в Неваде, Аризоне, Пенсильвании и Джорджии.
Пенсильвания — один из ключевых штатов, где разворачивается основная борьба за президентское кресло. Победитель голосования получит 20 голосов выборщиков. По данным AP, по состоянию на 5:30 (киевское время) 7 ноября, в штате подсчитали 99% голосов. На этом этапе Байден набирает 49,6% голосов граждан, Трамп — 49,2%. Сначала в штате лидировал действующий президент, однако позже Байден начал сокращать отставание и в итоге обогнал Трампа.