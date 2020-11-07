Выборы в США: Верховный суд распорядился отделить часть бюллетеней в Пенсильвании

Сообщается, что бюллетени будут изолированы до дальнейших распоряжений.

Ранее решение временно исключить из подсчета бюллетени, пришедшие слишком поздно, приняла секретарь штата Кэти Буквар. Однако республиканцы обратились в Верховный суд, заявив, что, по их мнению, не все округа выполняют это требование.

Они просили Верховный суд распорядиться отделить бюллетени Пенсильвании, но не делать больше никаких действий, в том числе не принимать во внимание их.

Ранее в Пенсильвании Верховный суд штата продлил срок приема бюллетеней с 20:00 3 ноября в 17:00 6 ноября.

Пока неясно, сколько бюллетеней считаются пришедшими слишком поздно, среди тех, кто еще не успели посчитать, передавал CNBC. Однако Буквар уже отмечала, что она не верит в то, что бюллетени, полученные после завершения выборов, могут повлиять на исход президентских выборов. По ее словам, наибольшие округа штата получили около 500 бюллетеней после окончания голосования, а некоторые более мелкие — ни одного.

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Ранее штаб президента Дональда Трампа заявлял о многочисленных нарушениях при подсчете голосов в Пенсильвании. В частности, команда Трампа заявляла, что демократы скрывают процедуру обработки бюллетеней от наблюдателей от Республиканской партии. По мнению членов кампании Трампа, у наблюдателей не было полноценного доступа к местам подсчета голосов.

Республиканцы также подали иск по поводу голосования по почте в штате.

За последние дни кандидат от демократической партии Джозеф Байден сократил разрыв, а затем вырвался вперед в нескольких ключевых штатах. Из тех ключевых штатов, где победитель еще не определился, он опережает действующего президента в Неваде, Аризоне, Пенсильвании и Джорджии.

Пенсильвания — один из ключевых штатов, где разворачивается основная борьба за президентское кресло. Победитель голосования получит 20 голосов выборщиков. По данным AP, по состоянию на 5:30 (киевское время) 7 ноября, в штате подсчитали 99% голосов. На этом этапе Байден набирает 49,6% голосов граждан, Трамп — 49,2%. Сначала в штате лидировал действующий президент, однако позже Байден начал сокращать отставание и в итоге обогнал Трампа.