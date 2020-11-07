Выборы в США: окружение Трампа советует ему готовиться к поражению - WP

По данным газеты, в последние два дня советники Трампа обсуждают с ним возможность поражения на выборах и его действия в такой ситуации. Как утверждает издание, Трамп, в случае проигрыша, скорее всего, не будет признавать его в традиционном формате. Один из сотрудников предвыборной кампании президента заявил газете, что подготовка такой речи не обсуждалась. “Если он проиграет, добавили эти люди (источники газеты), они ожидают того, что Трамп продолжит безосновательно утверждать, что он уже делает в течение нескольких дней, что победа на выборах была украдена”, — пишет издание.

По информации The Washington Post, окружение Трампа сейчас разделено на два лагеря. Члены семьи Трампа, входящих в один из них, считают, что он все еще может выиграть, и ему необходимо продолжать добиваться победы. Другая, более многочисленная группа советников и членов республиканской партии, убеждена, что выборы проиграны.