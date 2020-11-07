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Выборы в США: окружение Трампа советует ему готовиться к поражению - WP

Выборы в США: окружение Трампа советует ему готовиться к поражению - WP

Киев  •  УНН

 • 20036 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Окружение действующего президента США республиканца Дональда Трампа советует ему готовиться к возможному поражению на выборах, однако традиционная для таких случаев речь, в которой кандидат признает свое поражение, не готовится. Это утверждает в пятницу газета The Washington Post, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией, передает УНН.

По данным газеты, в последние два дня советники Трампа обсуждают с ним возможность поражения на выборах и его действия в такой ситуации. Как утверждает издание, Трамп, в случае проигрыша, скорее всего, не будет признавать его в традиционном формате. Один из сотрудников предвыборной кампании президента заявил газете, что подготовка такой речи не обсуждалась. “Если он проиграет, добавили эти люди (источники газеты), они ожидают того, что Трамп продолжит безосновательно утверждать, что он уже делает в течение нескольких дней, что победа на выборах была украдена”, — пишет издание.

По информации The Washington Post, окружение Трампа сейчас разделено на два лагеря. Члены семьи Трампа, входящих в один из них, считают, что он все еще может выиграть, и ему необходимо продолжать добиваться победы. Другая, более многочисленная группа советников и членов республиканской партии, убеждена, что выборы проиграны.

Голосование в США состоялось 3 ноября, однако результаты еще не определены. Трамп и его штаб считают, что подсчет голосов шел с нарушениями, и требуют пересчета в некоторых штатах — Джорджии, Мичигане и Пенсильвании. Суды в Джорджии и Мичигане отклонили иски штаба Трампа. В Пенсильвании суд постановил изъять из общего числа бюллетени, которые пришли на избирательные участки уже после их закрытия.

Трамп ранее сказал, что считает неправомерными заявления Байдена о победе до того, как закончится судебное разбирательство. Он допустил также, что в ходе рассмотрения дел в судах распределение голосов может поменяться.

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