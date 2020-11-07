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Зеленський привітав Байдена з перемогою на виборах

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський привітав кандидата від Демократичної партії Джо Байдена з перемогою на президентських виборах у США, пише УНН з посиланням на Twitter Глави держави.

“Вітання Джо Байдену та Камалі Харріс! Україна з оптимізмом дивиться у майбутнє стратегічних відносин з Сполученими Штатами. Україна та США завжди співпрацювали у питаннях безпеки, торгівлі, інвестицій, демократії, боротьби з корупцією. Наша дружба стає тільки міцнішою!”, — написав Зеленський.

Додамо, Джо Байден переміг на виборах президента США оголосили телеканали CNN і ABC News, грунтуючись на даних підрахунку бюлетенів і своїх експертних оцінках.

Байден, вважає CNN, переміг в Пенсільванії і Неваді і набрав в цілому 273 голоси вибірників при необхідних 270 голосах. Аналогічні дані по найбільш консервативною оцінкою дає і видання The New York Times.

Аналітики ABC News також впевнені, що в Пенсільванії і Неваді більшість виборців проголосували за Байдена. Такі ж дані повідомляє телеканал Fox News.

Congratulations to @JoeBiden @KamalaHarris! #Ukraine is optimistic about the future of the strategic partnership with the #UnitedStates.  and  have always collaborated on security, trade, investment, democracy, fight against corruption. Our friendship becomes only stronger!

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 7, 2020

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