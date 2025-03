Зеленский поздравил Байдена с победой на выборах

“Поздравления Джо Байдену и Камале Харрис! Украина с оптимизмом смотрит в будущее стратегических отношений с Соединенными Штатами. Украина и США всегда сотрудничали в вопросах безопасности, торговли, инвестиций, демократии, борьбы с коррупцией. Наша дружба становится только крепче!”, — написал Зеленский.

Добавим, Джо Байден победил на выборах президента США объявили телеканалы CNN и ABC News, основываясь на данных подсчета бюллетеней и своих экспертных оценках.

Байден, считает CNN, победил в Пенсильвании и Неваде и набрал в целом 273 голоса выборщиков при необходимых 270 голосах. Аналогичные данные по наиболее консервативной оценке дает и издание The New York Times.

Аналитики ABC News также уверены, что в Пенсильвании и Неваде большинство избирателей проголосовали за Байдена. Такие же данные сообщает телеканал Fox News.

Congratulations to @JoeBiden @KamalaHarris ! #Ukraine is optimistic about the future of the strategic partnership with the #UnitedStates . and have always collaborated on security, trade, investment, democracy, fight against corruption. Our friendship becomes only stronger!

