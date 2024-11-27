Новые псевдоструктуры: как рф пытается контролировать население временно оккупированных территорий

Оккупанты продолжают формировать на временно оккупированных территориях Украины псевдоструктура, чтобы закрепить свой контроль и интегрировать захваченные территорий в российское административно-правовое пространство. Об этом пишет Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Эти псевдоадминистрационные структуры выбрали лжестратегию. Они создавать иллюзию " заботы "о местных жителях, так называемые" межведомственные центры", которые выполняют функцию обеспечения доступа населения к государственным услугам, но по российским стандартам. В то же время это является способом навязать оккупационную повестку дня, подменяя украинские правовые нормы и стандарты российскими.

Недавнее создание так называемого "Содружества межведомственных центров Донбасса" стало очередным примером таких попыток - пишет ЦНП.

Такие центры декларируют свою работу как" упрощение " получения услуг и повышение уровня обслуживания. На самом же деле они выполняют функцию более глубокого контроля за населением, ведь через эти структуры оккупанты собирают данные и внедряют элементы своей пропаганды.

Напомним

Ранее УНН сообщало, что на оккупированных территориях Украины вводят новые правила для автомобильных номерных знаков по российскому стандарту. Оккупационные власти также вынуждают местное население менять всю украинскую документацию на российскую.

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