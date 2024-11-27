Украинская делегация в Сеуле: Киев обратился за военной помощью-Reuters

На этой неделе украинская делегация во главе с министром обороны Рустемом Умеровым посетила Южную Корею, чтобы обсудить возможность получения военной помощи для противодействия российской агрессии. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Согласно сообщениям, делегация провела встречу с советником по национальной безопасности Южной Кореи Шин Вон Сиком.

Во время переговоров обсуждались аспекты войны в Украине и перспективы военного сотрудничества между странами.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью южнокорейской телекомпании KBS заявил, что Киев готовит подробный запрос в Сеул относительно военной поддержки, в частности на поставку артиллерийских систем и средств противовоздушной обороны.

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