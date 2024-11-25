Южная Корея выделит $6 млн на украинское зерно для стран с продовольственным кризисом
Киев • УНН
Южная Корея предоставит гуманитарную помощь в размере 6 миллионов долларов для поддержки Всемирной продовольственной программы. Средства направят на поставку украинского зерна в страны, страдающие от голода.
Южная Корея объявила о намерении предоставить гуманитарную помощь на сумму 6 миллионов долларов США, которая будет направлена на поддержку инициативы Всемирной продовольственной программы. Об этом сообщает Yonhap, передает УНН.
Детали
Эти средства будут использованы для поставки украинского зерна в страны, находящиеся в сложных условиях голода и засухи.
Во время заседания «Зерно из Украины», проходившего при участии заместителя министра иностранных дел Кан Ин Суна, было объявлено о плане распределения части зерна, которое экспортируется из Украины через Черное море, среди стран, испытывающих нехватку продовольствия.
Заместитель министра подчеркнул, что Южная Корея готова усилить международное сотрудничество в условиях глобального продовольственного кризиса, который охватывает многие регионы мира.
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