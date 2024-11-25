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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Южная Корея выделит $6 млн на украинское зерно для стран с продовольственным кризисом

Южная Корея выделит $6 млн на украинское зерно для стран с продовольственным кризисом

Киев  •  УНН

 • 331 просмотра

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Южная Корея предоставит гуманитарную помощь в размере 6 миллионов долларов для поддержки Всемирной продовольственной программы. Средства направят на поставку украинского зерна в страны, страдающие от голода.

Южная Корея объявила о намерении предоставить гуманитарную помощь на сумму 6 миллионов долларов США, которая будет направлена на поддержку инициативы Всемирной продовольственной программы. Об этом сообщает Yonhap, передает УНН.

Детали

Эти средства будут использованы для поставки украинского зерна в страны, находящиеся в сложных условиях голода и засухи.

Во время заседания «Зерно из Украины», проходившего при участии заместителя министра иностранных дел Кан Ин Суна, было объявлено о плане распределения части зерна, которое экспортируется из Украины через Черное море, среди стран, испытывающих нехватку продовольствия.

Заместитель министра подчеркнул, что Южная Корея готова усилить международное сотрудничество в условиях глобального продовольственного кризиса, который охватывает многие регионы мира.

Уже 20 миллионов человек удалось спасти от голода за время работы программы "Зерно из Украины" - Зеленский23 нояб. 2024, 14:55 • 53741 просмотр

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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