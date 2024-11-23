Уже 20 миллионов человек удалось спасти от голода за время работы программы "Зерно из Украины" - Зеленский

В целом украинский экспорт продовольствия обеспечивает 400 миллионов человек в 100 странах. А за время работы программы "Зерно из Украины" уже 20 миллионов человек удалось спасти от голода. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Третьей международной конференции Grain from Ukraine, передает УНН.

"За время работы нашей программы "Зерно из Украины" уже 20 миллионов человек удалось спасти от голода. И это только благодаря одной нашей гуманитарной программе. В целом украинский экспорт продовольствия обеспечивает 400 миллионов людей в 100 странах", - сообщил Зеленский.

Grain From Ukraine: Украина готовится расширить зерновую программу

Он подчеркнул, что Украина является одним из крупнейших мировых доноров продовольственной безопасности, "и мы сохраняем это наше значение, несмотря на полномасштабную войну".

Grain from Ukraine: Украина поставила 538 тонн масла в Мавританию

"Поэтому так важно, чтобы мы и в дальнейшем были вместе в защите продовольственной безопасности, безопасности маршрутов поставок продовольствия и других критических экспортных товаров. Этой войной против Украины россия показала, что в мире нет стран, которые были бы действительно далеки друг от друга. Все в мире сейчас связано. Мы все одинаково заинтересованы, чтобы никто в мире не воевал против продовольствия", - резюмировал Президент.

"Наш долг - говорить миру правду о геноциде против украинцев": Зеленский почтил память жертв голодоморов