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Уже 20 миллионов человек удалось спасти от голода за время работы программы "Зерно из Украины" - Зеленский

Уже 20 миллионов человек удалось спасти от голода за время работы программы "Зерно из Украины" - Зеленский

Киев  •  УНН

 • 1218 просмотра

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Украинский экспорт продовольствия обеспечивает 400 миллионов человек в 100 странах мира. Программа "Зерно из Украины" спасла от голода 20 миллионов человек.

В целом украинский экспорт продовольствия обеспечивает 400 миллионов человек в 100 странах. А за время работы программы "Зерно из Украины" уже 20 миллионов человек удалось спасти от голода. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Третьей международной конференции Grain from Ukraine, передает УНН.

"За время работы нашей программы "Зерно из Украины" уже 20 миллионов человек удалось спасти от голода. И это только благодаря одной нашей гуманитарной программе. В целом украинский экспорт продовольствия обеспечивает 400 миллионов людей в 100 странах", - сообщил Зеленский.

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Он подчеркнул, что Украина является одним из крупнейших мировых доноров продовольственной безопасности, "и мы сохраняем это наше значение, несмотря на полномасштабную войну".

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"Поэтому так важно, чтобы мы и в дальнейшем были вместе в защите продовольственной безопасности, безопасности маршрутов поставок продовольствия и других критических экспортных товаров. Этой войной против Украины россия показала, что в мире нет стран, которые были бы действительно далеки друг от друга. Все в мире сейчас связано. Мы все одинаково заинтересованы, чтобы никто в мире не воевал против продовольствия", - резюмировал Президент.

"Наш долг - говорить миру правду о геноциде против украинцев": Зеленский почтил память жертв голодоморов23 нояб. 2024, 11:58 • 13231 просмотр

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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