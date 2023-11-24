Grain From Ukraine: Украина готовится расширить зерновую программу
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский планирует расширить гуманитарную программу "Зерно из Украины", заручившись поддержкой международных послов доброй воли, в частности экс-нардепа Шарлотты Лесли.
Вскоре президент Украины Владимир Зеленский обнародует план по расширению программы "Зерно из Украины". Об этом заявило издание The Guardian, передает УНН.
Детали
В издании отмечают, что эту инициативу поддерживает ряд послов доброй воли. В частности бывший депутат парламента Британии от Консервативной партии Шарлотта Лесли, которая имеет связи на Ближнем Востоке.
Цитата
Понятно, что если Украина сидит на большом количестве избытка зерна, и есть огромный континент, который в нем очень нуждается, эти два аспекта должны быть связаны. Тот факт, что Украина продолжала поставлять продовольствие из черноморских портов тем, кто в нем отчаянно нуждался, является свидетельством мужества и изобретательности Украины в самые темные времена. Жизненно важно, чтобы те, кто верит в фундаментальные свободы, такие как демократия и верховенство права, сделали все возможное, чтобы поддержать Украину в эти трудные времена и показать миру, что авторитаризм, репрессии и террор в конце концов терпят крах
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Сейчас экспорт украинского зерна по субсидированным ценам происходит только в Кению, Эфиопию и Сомали. Зато Украина планирует расширить программу на такие страны, как Афганистан, Южный Судан, Йемен.
Дополнение
Отмечается, что до сих пор идею по расширению инициативы "Зерно из Украины" финансово поддержал только Катар. Однако возможно у Лесли получится договориться о поддержке Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов.
Напомним
Жатва в Украине почти завершена, собрано 75,7 миллиона тонн нового урожая, включая зерновые и масличные культуры, причем такие регионы, как Одесская, Николаевская и Запорожская области, уже завершили уборку урожая.
Grain From Ukraine: Украина готовится расширить зерновую программу
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