"Наш долг - говорить миру правду о геноциде против украинцев": Зеленский почтил память жертв голодоморов

Президент Украины Владимир Зеленский почтил память жертв голодоморов, указав, что наш долг - помнить, вспоминать и говорить миру правду о жестоком преступлении, о геноциде, который был совершен против украинцев, пишет УНН.

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"Четвертая суббота ноября. День памяти жертв голодоморов. В 1921, 1922 и 1923-м. В 1946-м и 1947-м. И в самые страшные 1932 и 1933 годы, когда сознательно созданный режимом голод унес миллионы жизней наших людей. Наш долг - помнить, вспоминать и говорить миру правду о жестоком преступлении, о геноциде, который был совершен против украинцев. Светлая память всем жертвам: взрослым и детям - невинным жертвам голодоморов", - написал Зеленский, обнародовав фото с чествования памяти жертв Голодомора у мемориала.

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