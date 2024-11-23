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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Наш долг - говорить миру правду о геноциде против украинцев": Зеленский почтил память жертв голодоморов

"Наш долг - говорить миру правду о геноциде против украинцев": Зеленский почтил память жертв голодоморов

Киев  •  УНН

 • 7100 просмотра

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Президент Украины почтил память жертв голодоморов 1921-1923, 1932-1933 и 1946-1947 годов. Зеленский отметил важность помнить и рассказывать миру правду о геноциде украинского народа.

Президент Украины Владимир Зеленский почтил память жертв голодоморов, указав, что наш долг - помнить, вспоминать и говорить миру правду о жестоком преступлении, о геноциде, который был совершен против украинцев, пишет УНН.

Детали

"Четвертая суббота ноября. День памяти жертв голодоморов. В 1921, 1922 и 1923-м. В 1946-м и 1947-м. И в самые страшные 1932 и 1933 годы, когда сознательно созданный режимом голод унес миллионы жизней наших людей. Наш долг - помнить, вспоминать и говорить миру правду о жестоком преступлении, о геноциде, который был совершен против украинцев. Светлая память всем жертвам: взрослым и детям - невинным жертвам голодоморов", - написал Зеленский, обнародовав фото с чествования памяти жертв Голодомора у мемориала.

Общенациональная минута молчания и акция "Зажги свечу": как в Украине чтят память жертв Голодомора23 нояб. 2024, 09:39 • 10317 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Обществополитика
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина