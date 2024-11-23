Общенациональная минута молчания и акция "Зажги свечу": как в Украине чтят память жертв Голодомора

23 ноября Украина и мир чтят память жертв Голодомора 1932-1933 годов и массовых искусственных голодов 1921-1923 и 1946-1947 годов. Сегодня в 16:00 в Украине общенациональная минута молчания и акция "Зажги свечу", пишет УНН со ссылкой на Украинский институт национальной памяти.

"Мы вспоминаем о миллионах человеческих жизней, которые Украина потеряла в результате Голодомора и массовых искусственных голодов. В этом году мы в третий раз будем чествовать жертв коммунистического геноцида в условиях полномасштабной геноцидной войны россии против Украины. Трагические события, которые мы переживаем, свидетельствуют: живая память чрезвычайно важна; те, кто совершает преступления против человечества, должны быть осуждены мировым сообществом, а жертвы - достойно почтены", - отметили в УИНП.

"16:00: общенациональная минута молчания и акция "Зажги свечу", - указали в УИНП.

Украинский институт национальной памяти вместе с Национальным музеем Голодомора-геноцида будет проводить чествование памяти убитых голодом коммунистическим тоталитарным режимом.

Как сообщается, для общественности будет возможность посетить Национальный музей "Мемориал жертв Голодомора". Состоится молебен с участием духовенства ПЦУ и УГКЦ возле музея. Будет возможность приобщиться к волонтерской акции "Теплый сбор".