Новая партия гуманитарной помощи от Украины прибыла в Мавританию. 538 тонн растительного масла, предоставленные при поддержке Финляндии и ВПП, обеспечат питание для малообеспеченных и беженцев в лагере Мбера.
Новая партия в рамках Гуманитарной программы "Grain from Ukraine" прибыла в Мавританию, передает УНН со ссылкой на МИД.
По данным ведомства, Украина поставила 538 тонн растительного масла благодаря щедрому вкладу Финляндии и при поддержке Всемирной продовольственной программы.
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"Эта партия обеспечит жизненно необходимое питание для малообеспеченной части населения страны и будет распределена среди беженцев в лагере Мбера во время общих раздач продовольствия в период неурожая", - говорится в сообщении.
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