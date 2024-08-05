Новая партия в рамках Гуманитарной программы "Grain from Ukraine" прибыла в Мавританию, передает УНН со ссылкой на МИД.

По данным ведомства, Украина поставила 538 тонн растительного масла благодаря щедрому вкладу Финляндии и при поддержке Всемирной продовольственной программы.

Grain From Ukraine: Україна готується розширити зернову програму

"Эта партия обеспечит жизненно необходимое питание для малообеспеченной части населения страны и будет распределена среди беженцев в лагере Мбера во время общих раздач продовольствия в период неурожая", - говорится в сообщении.

Палестина отримала першу партію допомоги за програмою Grain from Ukraine