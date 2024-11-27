В Киеве возросло количество пострадавших от падения вражеских обломков на дом

В Киеве количество пострадавших увеличилось до двух. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, передает УНН.

Двое пострадавших, одного из них госпитализировали в Днепровском районе из дома на воде. Дом поврежден в результате падения обломков. Экстренные службы работают на месте - заявил городской голова.

Напомним

Ранее начальник КГВА Сергей Попко сообщил, что в результате падения обломков в Днепровском районе Киева поврежден нежилой объект. Один человек получил ранения и был госпитализирован.

В Днепровском районе Киева упали обломки: есть пострадавший и разрушения