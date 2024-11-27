В Киеве возросло количество пострадавших от падения вражеских обломков на дом
Киев • УНН
В Киеве два человека пострадали в результате падения обломков на дом на воде в Днепровском районе. Один из пострадавших был госпитализирован, на месте работают экстренные службы.
В Киеве количество пострадавших увеличилось до двух. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, передает УНН.
Двое пострадавших, одного из них госпитализировали в Днепровском районе из дома на воде. Дом поврежден в результате падения обломков. Экстренные службы работают на месте
Напомним
Ранее начальник КГВА Сергей Попко сообщил, что в результате падения обломков в Днепровском районе Киева поврежден нежилой объект. Один человек получил ранения и был госпитализирован.
В Днепровском районе Киева упали обломки: есть пострадавший и разрушения27 нояб. 2024, 02:19 • 2572 просмотра