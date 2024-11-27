В Днепровском районе Киева упали обломки: есть пострадавший и разрушения

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В результате падения обломков в Днепровском районе Киева поврежден нежилой объект. Один человек получил ранения и был госпитализирован, на месте работают экстренные службы.

В результате падения обломков в Днепровском районе столицы поврежден объект нежилой инфраструктуры. Об этом сообщает начальник КГВА Сергей Попко, передает УНН.

Детали

По предварительной информации, один человек получил ранения и был госпитализирован в медицинское учреждение.

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко отметил, что детали инцидента пока уточняются.

Службы экстренной помощи работают на месте, проводятся работы по ликвидации последствий атаки.

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