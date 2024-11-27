В Киеве объявлена воздушная тревога из-за приближения вражеского дрона с юга: работает ПВО
Киев • УНН
В столице Украины объявлена воздушная тревога, население призывают направляться к укрытиям. По данным КГВА, к городу с южного направления приближается вражеский ударный беспилотник.
В столице объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает Киевская городская государственной администрация, передает УНН.
Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога!
просим всех срочно проследить в укрытие гражданской защиты
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Согласно информации от Киевской городской военной администрации, вражеский ударный БПЛА приближается к столице с юга. Следовательно, было проинформировано, что силы ПВО активизировали свою работу.