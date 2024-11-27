В Киеве объявлена воздушная тревога: что происходит в столице

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Иностранные войска в Украине: эксперт объяснил, что стоит за этой дискуссией
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Иностранные войска в Украине: эксперт объяснил, что стоит за этой дискуссией

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АРМА может и должно пересмотреть условия конкурса на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер" - юрист
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АРМА может и должно пересмотреть условия конкурса на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер" - юрист

Не только "S.T.A.L.K.E.R. 2": в какие еще игры можно поиграть от украинских разработчиков
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Не только "S.T.A.L.K.E.R. 2": в какие еще игры можно поиграть от украинских разработчиков

"Украина для каждого ребенка": какие формы семейного воспитания существуют и сколько детей в этом нуждаются
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"Украина для каждого ребенка": какие формы семейного воспитания существуют и сколько детей в этом нуждаются

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Проверка образа жизни и.о. заместителя главы ГНС Сокура еще продолжается - НАПК
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Проверка образа жизни и.о. заместителя главы ГНС Сокура еще продолжается - НАПК

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Треть жертв домашнего насилия повторно обращается к правоохранителям или в суд: почему
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Треть жертв домашнего насилия повторно обращается к правоохранителям или в суд: почему

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Уже есть результат. Мэр Броваров рассказал о работе над обеспечением энергонезависимости города
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Уже есть результат. Мэр Броваров рассказал о работе над обеспечением энергонезависимости города

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В АРМА избегают комментариев относительно замечаний Transparency International о популизме
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Ретроградный Меркурий и новолуние: что предвещают звезды на период с 25 ноября по 1 декабря
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Киеве объявлена воздушная тревога: что происходит в столице

В Киеве объявлена воздушная тревога: что происходит в столице

Киев  •  УНН

 • 6189 просмотра

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В Киеве объявлена воздушная тревога из-за приближения вражеского дрона с юга. Население призывают срочно проследить в укрытие гражданской защиты, работает противовоздушная оборона.

В Киеве снова объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает Киевская городская государственной администрация, передает УНН.   

Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога!
просим всех срочно проследовать в укрытие гражданской защиты

- говорится в сообщении.

В Киеве объявлена воздушная тревога из-за приближения вражеского дрона с юга: работает ПВО26 нояб. 2024, 23:45 • 7094 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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