В Киеве объявлена воздушная тревога: что происходит в столице
Киев • УНН
В Киеве объявлена воздушная тревога из-за приближения вражеского дрона с юга. Население призывают срочно проследить в укрытие гражданской защиты, работает противовоздушная оборона.
В Киеве снова объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает Киевская городская государственной администрация, передает УНН.
Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога!
просим всех срочно проследовать в укрытие гражданской защиты
В Киеве объявлена воздушная тревога из-за приближения вражеского дрона с юга: работает ПВО26 нояб. 2024, 23:45 • 7094 просмотра