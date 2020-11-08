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Fox: Трамп признает поражение на выборах, если судебные иски не дадут результатов

Fox: Трамп признает поражение на выборах, если судебные иски не дадут результатов

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КИЕВ. 8 ноября. УНН. Действующий президент США Дональд Трамп согласится признать поражение на выборах в стране только в том случае, если начатые судебные разбирательства, касающиеся голосования, не дадут желаемых для республиканца результатов. Об этом сообщил в субботу телеканал Fox News, передает УНН.

Как отметил в эфире журналист Джон Робертс, американский лидер готов уступить, если станет ясно, что “по итогам судебных разбирательств нет возможности для его победы” на выборах. Газета The New York Times сообщила со ссылкой на помощников Трампа, что он не собирается признавать победу демократа Джозефа Байдена на выборах в ближайшее время.

Напомним, согласно экспертной оценки всех главных и крупнейших американских СМИ — кандидат от Демократической партии Джо Байден побеждает на президентских выборах в США. Впрочем, действующий глава Белого дома Дональд Трамп свое поражение не признает. Он, в частности, заявил, что выиграл выборы, набрав 71 млн “законных голосов”.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Выборы в США: окружение Трампа советует ему готовиться к поражению — WP

Байден уже получил поздравления от президента Украины Владимира Зеленского. В частности, поздравления прислал президент Франции Эмманюэль Макрон. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и канцлер Ангела Меркель также опубликовали свои поздравления. В частности, первым арабским лидером, выступил с аналогичным приветствием стал президент Егитпа Абдель Фаттах Ас-Сиси.

Кроме президентов, Байдена уже успели поздравить с победой лидеры ЕС: Еврокомиссии, Европарламента и Евросовета — Урсула фон дер Ляйен , Давид Сассоли и Шарль Мишель, а также Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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