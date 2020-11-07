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Трамп заявив, що виграв вибори, набравши 71 млн голосів

Трамп заявив, що виграв вибори, набравши 71 млн голосів

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. Чинний президент США Дональд Трамп в суботу знову заявив, що виграв вибори, отримавши на них 71 млн "законних голосів". Про це республіканець написав у своєму Twitter, передає УНН.

“Я виграв вибори, отримавши 71 млн законних голосів”, — написав він, використовуючи при цьому лише великі літери. “71 млн законних голосів. Більше, ніж будь-коли за чинного президента!” — продовжив він.

При цьому глава держави ще раз наголосив, що в ряді штатів спостерігачів не пускали в приміщення, де ведеться обробка бюлетенів. “Відбувалися погані речі, за якими нашим спостерігачам не давали дивитися. Такого раніше не бувало. Мільйони бюлетенів були надіслані поштою людям, які їх ніколи не запитували!” — йдеться в повідомленні. Адміністрація соціальної мережі Twitter через кілька хвилин додала до цього повідомлення позначку: “Це твердження про шахрайство на виборах є спірним”.

Нагадаємо, згідно експертної оцінки всіх головних і найбільших американських ЗМІ — кандидат від Демократичної партії Джо Байден перемагає на президентських виборах у США. Втім, діючий глава Білого дому Дональд Трамп свою поразку не визнає.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вибори у США: оточення Трампа радить йому готуватися до поразки — WP

Байден вже отримав привітання від президента України Володимира Зеленського. Зокрема, привітання надіслав президент Франції Емманюель Макрон. Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр і канцлерка Ангела Меркель також опублікували свої привітання. Зокрема, першим арабським лідером, що виступив з аналогічним привітанням став президент Єгитпу Абдель Фаттах Ас-Сісі.

Окрім президентів, Байдена вже встигли привітати з перемогою лідери ЄС: Єврокомісії, Європарламенту та Євроради — Урсула фон дер Ляйен, Давід Сассолі і Шарль Мішель та Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

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