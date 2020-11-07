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Трамп заявил, что выиграл выборы, набрав 71 млн голосов

Трамп заявил, что выиграл выборы, набрав 71 млн голосов

Киев  •  УНН

 • 12869 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Действующий президент США Дональд Трамп в субботу вновь заявил, что выиграл выборы, получив на них 71 млн "законных голосов". Об этом республиканец написал в своем Twitter, передает УНН.

“Я выиграл выборы, получив 71 млн законных голосов”, — написал он, используя при этом только заглавные буквы. “71 млн законных голосов. Больше, чем когда-либо при действующем президенте! ” - продолжил он.

При этом глава государства еще раз подчеркнул, что в ряде штатов наблюдателей не пускали в помещение, где ведется обработка бюллетеней. “Происходили плохие вещи, по которым нашим наблюдателям не давали смотреть. Такого раньше не бывало. Миллионы бюллетеней были отправлены по почте людям, которые их никогда не спрашивали!” — говорится в сообщении. Администрация социальной сети Twitter через несколько минут добавила к этому сообщению отметку: “Это утверждение о мошенничестве на выборах является спорным”.

Напомним, согласно экспертной оценки всех главных и крупнейших американских СМИ — кандидат от Демократической партии Джо Байден побеждает на президентских выборах в США. Впрочем, действующий глава Белого дома Дональд Трамп свое поражение не признает.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Выборы в США: окружение Трампа советует ему готовиться к поражению — WP

Байден уже получил поздравления от президента Украины Владимира Зеленского. В частности, поздравления прислал президент Франции Эмманюэль Макрон. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и канцлер Ангела Меркель также опубликовали свои поздравления. В частности, первым арабским лидером, выступил с аналогичным приветствием стал президент Егитпа Абдель Фаттах Ас-Сиси.

Кроме президентов, Байдена уже успели поздравить с победой лидеры ЕС: Еврокомиссии, Европарламента и Евросовета — Урсула фон дер Ляйен, Давид Сассоли, Шарль Мишель, а также Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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