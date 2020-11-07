Перший арабський лідер привітав Байдена з перемогою на виборах
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі привітав Джо Байдена в суботу з перемогою в президентських виборах в США. Про це заявив заявив речник Ас-Сісі Бассам Раді, передає УНН із посиланням на Reuters.
“Президент підкреслив прагнення до співпраці і спільних дій по зміцненню стратегічних двосторонніх відносин між Єгиптом і США в інтересах двох дружніх країн і народів”, — йдеться в заяві.
Нагадаємо, згідно експертній оцінці всіх головних і найбільших американських ЗМІ — кандидат від Демократичної партії Джо Байден перемагає на президентських виборах у США. Втім, діючий глава Білого дому Дональд Трамп свою поразку не визнає.
Байден вже отримав привітання від президента Володимира Зеленського. Окрім президента України, Байдена вже встигли привітати з перемогою лідери органів ЄС: Єврокомісії, Європарламенту та Євроради — Урсула фон дер Ляйен, Давід Сассолі і Шарль Мішель. Зокрема, привітання надіслав президент Франції Емманюель Макрон. Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр і канцлерка Ангела Меркель також опублікували свої привітання.