Первый арабский лидер поздравил Байдена с победой на выборах
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси поздравил Джо Байдена в субботу с победой в президентских выборах в США. Об этом заявил заявил представитель Ас-Сиси Бассам Раде, передает УНН со ссылкой на Reuters.
“Президент подчеркнул стремление к сотрудничеству и совместным действиям по укреплению стратегических двусторонних отношений между Египтом и США в интересах двух дружественных стран и народов”, — говорится в заявлении.
Напомним, согласно экспертной оценке всех главных и крупнейших американских СМИ — кандидат от Демократической партии Джо Байден побеждает на президентских выборах в США. Впрочем, действующий глава Белого дома Дональд Трамп свое поражение не признает.
Байден уже получил поздравления от президента Владимира Зеленского. Кроме президента Украины, Байдена уже успели поздравить с победой лидеры органов ЕС: Еврокомиссии, Европарламента и Евросовета — Урсула фон дер Ляйен, Давид Сассоли и Шарль Мишель. В частности, поздравления прислал президент Франции Эмманюэль Макрон. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и канцлер Ангела Меркель также опубликовали свои поздравления.