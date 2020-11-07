Генсек НАТО привітав Байдена з перемогою на виборах президента США

"Вітаю вас, Джозеф Байден і Камала Харріс, з обранням в якості наступних президента США і віце-президента", - написав він.

"Я знаю Джо Байдена як сильного прихильника нашого альянсу і з нетерпінням чекаю можливості тісно співпрацювати з ним. Сильне НАТО важливе як для Північної Америки, так і для Європи", - додав Столтенберг.

Нагадаємо, згідно експертної оцінки всіх головних і найбільших американських ЗМІ — кандидат від Демократичної партії Джо Байден перемагає на президентських виборах у США. Втім, діючий глава Білого дому Дональд Трамп свою поразку не визнає.

Байден вже отримав привітання від президента Володимира Зеленського. Окрім президента України, Байдена вже встигли привітати з перемогою лідери органів ЄС: Єврокомісії, Європарламенту та Євроради — Урсула фон дер Ляйен, Давід Сассолі і Шарль Мішель. Зокрема, привітання надіслав президент Франції Емманюель Макрон. Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр і канцлерка Ангела Меркель також опублікували свої привітання. Зокрема, першим арабським лідером, що виступив з аналогічним привітанням став президент Єгитпу Абдель Фаттах Ас-Сісі.