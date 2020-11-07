Генсек НАТО поздравил Байдена с победой на выборах президента США

"Поздравляю вас, Джозеф Байден и Камала Харрис, с избранием в качестве следующих президента США и вице-президента", - написал он.

"Я знаю Джо Байдена как сильного сторонника нашего альянса и с нетерпением жду возможности тесно сотрудничать с ним. Сильное НАТО важно как для Северной Америки, так и для Европы", - добавил Столтенберг.

Напомним, согласно экспертной оценки всех главных и крупнейших американских СМИ - кандидат от Демократической партии Джо Байден побеждает на президентских выборах в США. Впрочем, действующий глава Белого дома Дональд Трамп свое поражение не признает.

Байден уже получил поздравления от президента Владимира Зеленского. Кроме президента Украины, Байдена уже успели поздравить с победой лидеры органов ЕС: Еврокомиссии, Европарламента и Евросовета - Урсула фон дер Ляйен, Давид Сассоли и Шарль Мишель. В частности, поздравления прислал президент Франции Эмманюэль Макрон. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и канцлер Ангела Меркель также опубликовали свои поздравления. В частности, первым арабским лидером, что выступил с аналогичным приветствием стал президент Егитпу Ас-Сиси.