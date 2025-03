Трамп визнав, що Байден виграв вибори: винуватить фальсифікації

“Він переміг, тому що вибори були сфальсифіковані”, — написав Трамп.

Також чинний президент США заявив, що спостерігачів не допускали до контролю за підрахунком голосів.

Трамп також звинуватив “фейкові і мовчазні ЗМІ” та “ліворадикального” виробника машин для підрахунку голосів Dominion.

Згодом Трамп написав, що не вважає Байдена переможцем на президентських виборах.

"Він виграв лише в очах фейкових ЗМІ. Я нічого не визнаю! На нас чекає довгий шлях. Це були фейкові вибори”, - уточнив він.

Twitter позначив його твіти як такі, що містять спірні заяви.

Вибори в США пройшли 3 листопада. Провідні американські ЗМІ за попередніми результатами підрахунків заявили про перемогу Джо Байдена.

He won because the Election was Rigged. NO VOTE WATCHERS OR OBSERVERS allowed, vote tabulated by a Radical Left privately owned company, Dominion, with a bad reputation & bum equipment that couldn’t even qualify for Texas (which I won by a lot!), the Fake & Silent Media, & more! https://t.co/Exb3C1mAPg

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020

He only won in the eyes of the FAKE NEWS MEDIA. I concede NOTHING! We have a long way to go. This was a RIGGED ELECTION!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020