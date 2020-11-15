Трамп визнав, що Байден виграв вибори: винуватить фальсифікації
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Чинний президент США Дональд Трамп заявив, що його суперник - кандидат від Демократичної партії Джозеф Байден - переміг на президентських виборах, адже нібито були махінації під час підрахунку голосів. Це вперше, коли він визнав перемогу Байдена, але не вперше, коли вказав на нібито фальсифікації, передає УНН з посиланням на повідомлення Трампа у Twitter.
“Він переміг, тому що вибори були сфальсифіковані”, — написав Трамп.
Також чинний президент США заявив, що спостерігачів не допускали до контролю за підрахунком голосів.
Трамп також звинуватив “фейкові і мовчазні ЗМІ” та “ліворадикального” виробника машин для підрахунку голосів Dominion.
Згодом Трамп написав, що не вважає Байдена переможцем на президентських виборах.
"Він виграв лише в очах фейкових ЗМІ. Я нічого не визнаю! На нас чекає довгий шлях. Це були фейкові вибори”, - уточнив він.
Twitter позначив його твіти як такі, що містять спірні заяви.
Вибори в США пройшли 3 листопада. Провідні американські ЗМІ за попередніми результатами підрахунків заявили про перемогу Джо Байдена.
He won because the Election was Rigged. NO VOTE WATCHERS OR OBSERVERS allowed, vote tabulated by a Radical Left privately owned company, Dominion, with a bad reputation & bum equipment that couldn’t even qualify for Texas (which I won by a lot!), the Fake & Silent Media, & more! https://t.co/Exb3C1mAPg— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020
He only won in the eyes of the FAKE NEWS MEDIA. I concede NOTHING! We have a long way to go. This was a RIGGED ELECTION!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020