Трамп признал, что Байден выиграл выборы: винит фальсификации
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что его соперник - кандидат от Демократической партии Джозеф Байден - победил на президентских выборах, ведь якобы были махинации при подсчете голосов. Это первый раз, когда он признал победу Байдена, но не первый раз, когда указал на якобы фальсификации, передает УНН со ссылкой на сообщение Трампа в Twitter.
"Он победил, потому что выборы были сфальсифицированы", - написал Трамп.
Также действующий президент США заявил, что наблюдателей не допускали к контролю за подсчетом голосов.
Трамп также обвинил "фейковые и молчаливые СМИ" и "леворадикального" производителя машин для подсчета голосов Dominion.
Позже Трамп написал, что не считает Байдена победителем на президентских выборах.
"Он выиграл только в глазах фейковых СМИ. Я ничего не признаю! Нам предстоит долгий путь. Это были фейковые выборы", - уточнил он.
Twitter обозначил его твиты как содержащие спорные заявления.
Выборы в США прошли 3 ноября. Ведущие американские СМИ по предварительным результатам подсчетов заявили о победе Джо Байдена.
He won because the Election was Rigged. NO VOTE WATCHERS OR OBSERVERS allowed, vote tabulated by a Radical Left privately owned company, Dominion, with a bad reputation & bum equipment that could not even qualify for Texas (which I won by a lot!), The Fake & Silent Media, & more! https://t.co/Exb3C1mAPg- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020
He only won in the eyes of the FAKE NEWS MEDIA. I concede NOTHING! We have a long way to go. This was a RIGGED ELECTION!- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020