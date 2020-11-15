Трамп признал, что Байден выиграл выборы: винит фальсификации

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что его соперник - кандидат от Демократической партии Джозеф Байден - победил на президентских выборах, ведь якобы были махинации при подсчете голосов. Это первый раз, когда он признал победу Байдена, но не первый раз, когда указал на якобы фальсификации, передает УНН со ссылкой на сообщение Трампа в Twitter.