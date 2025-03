Трамп признал, что Байден выиграл выборы: винит фальсификации

"Он победил, потому что выборы были сфальсифицированы", - написал Трамп.

Также действующий президент США заявил, что наблюдателей не допускали к контролю за подсчетом голосов.

Трамп также обвинил "фейковые и молчаливые СМИ" и "леворадикального" производителя машин для подсчета голосов Dominion.

Позже Трамп написал, что не считает Байдена победителем на президентских выборах.

"Он выиграл только в глазах фейковых СМИ. Я ничего не признаю! Нам предстоит долгий путь. Это были фейковые выборы", - уточнил он.

Twitter обозначил его твиты как содержащие спорные заявления.

Выборы в США прошли 3 ноября. Ведущие американские СМИ по предварительным результатам подсчетов заявили о победе Джо Байдена.

He won because the Election was Rigged. NO VOTE WATCHERS OR OBSERVERS allowed, vote tabulated by a Radical Left privately owned company, Dominion, with a bad reputation & bum equipment that could not even qualify for Texas (which I won by a lot!), The Fake & Silent Media, & more! https://t.co/Exb3C1mAPg

- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020

He only won in the eyes of the FAKE NEWS MEDIA. I concede NOTHING! We have a long way to go. This was a RIGGED ELECTION!

- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020