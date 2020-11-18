Выборы в США: суд Пенсильвании отклонил один из исков штаба Трампа

Команда Трампа заявляла, что наблюдатели имели ограниченные возможности для того, чтобы следить за подсчетом голосов на избирательных участках в Филадельфии. В документе суда заявляется, что наблюдатели имели возможностью “следить, как (избирательная) комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с избирательного кодекса”.

В воскресенье в электронной базе федерального суда штата было опубликовано исковое заявление избирательного штаба Трампа с внесенными в него изменениями. В документе стали отсутствовать обвинения в том, что сотрудники избирательной комиссии нарушали конституционные права предвыборной кампании американского лидера, ограничивая возможности республиканцев наблюдать за подсчетом голосов.

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Адвокат главы Белого дома Рудольф Джулиани неоднократно заявлял, что в связи с этим более 600 тыс. поданных голосов в крупнейших городах штата — Филадельфии и Питтсбурге — должны быть признаны недействительными. Глава государства утверждал, что из-за этого победа в Пенсильвании должна быть присуждена ему.

Согласно оценкам ведущих СМИ, в Пенсильвании выиграл кандидат в президенты от демократов Джозеф Байден. Это дало ему 20 голосов выборщиков. По подсчетам телеканала Fox News, обработано 99% бюллетеней. Байден получил 49,9% голосов избирателей, а Трамп — 48,9%. В поддержку демократа подали примерно на 68,7 тыс. бюллетеней больше, чем за республиканца.

Как сообщал УНН, в США начала работу группа по передаче власти, а в команде Джо Байдена назвали его приоритеты. Согласно экспертной оценке всех главных и крупнейших американских СМИ — кандидат от Демократической партии Джо Байден побеждает на президентских выборах в США. Штаб Байдена уже направил запрос о признании его избранным президентом Америки.

Официально победителя выборов объявляют 538 членов коллегии выборщиков, голосования которых запланировано на 14 декабря. Новый президент вступит в должность 20 января 2021, после церемонии инаугурации, которая пройдет у Капитолия в Вашингтоне. В ходе всего периода до указанной даты команда Байдена будет определяться с распределением должностей в будущей администрации.