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Трамп пояснив корумпованістю перемогу Байдена в ключових штатах

Трамп пояснив корумпованістю перемогу Байдена в ключових штатах

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Кандидат в президенти США Джо Байден, якого американські ЗМІ називають переможцем минулих виборів, показав погані результати голосування в великих американських містах, але здобув перемогу в політично корумпованих. Про це заявив в Twitter діючий глава держави Дональд Трамп, передає УНН.

“Байден, за даними Politico, показав погані результати у великих містах за винятком Детройта, Філадельфії, Атланти і Мілуокі, де йому необхідно було виграти. Не дивно, адже всі вони розташовані в найважливіших штатах, що не визначились і давно відомі своєю політичною корумпованістю”, — написав Трамп.

Він також зазначив, що в Детройті голосів на виборах було більше, ніж людей. Twitter під постом Трампа поставив мітку, що твердження президента про фальсифікації виборів є спірним.

Вибори президента США пройшли 3 листопада, однак їх офіційні підсумки все ще не названі. Затримка викликана тривалим підрахунком бюлетенів через рекордну явку. Провідні американські ЗМІ називають Джо Байдена обраним главою держави, який набрав понад 270 голосів вибірників.

Трамп спочатку заперечував перемогу Байдена, заявляючи про шахрайство з підрахунком голосів і численні порушення. Він подав позови про перерахунок бюлетенів в суди декількох ключових штатів, від результатів голосування в яких залежать остаточні підсумки виборів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Трамп вирішив назвату “умову”, за якої Байден потрапить у Білий дім

Однак повторні підрахунки в Неваді, Пенсільванії, Джорджії показали перемогу Байдена. Після цього Трамп пообіцяв подати детальний позов, в якому описуються деталі фальсифікацій на виборах.

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