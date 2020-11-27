Трамп вирішив назвату "умову", за якої Байден потрапить у Білий дім

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Демократ Джозеф Байден стане президентом США “тільки в тому випадку”, якщо зможе довести, що його перемога на нинішніх виборах не була шахрайською. Таку позицію висловив в п’ятницю чинний керівник американської адміністрації республіканець Дональд Трамп на своїй сторінці в Twitter, пише УНН.

“Байден зможе увійти в Білий дім як президент, тільки якщо зможе довести, що його сміховинні „80 млн голосів“ не було отримано нелегальним або шахрайським шляхом”, — написав Трамп. “Якщо ви подивитеся, що відбувалося в Детройті, Атланті, Філадельфії і Мілуокі — масштабний обман на виборах — то у нього (у Байдена) велика проблема, яку не можна вирішити!”, — додав американський лідер.

Незабаром після публікації Twitter позначив запис Трампа як такий, що містить спірні твердження про махінації на виборах.

Нагадаємо, вибори в США пройшли 3 листопада. Згідно оцінками провідних американських ЗМІ, Байден заручився підтримкою понад 270 членів колегії вибірників, голоси яких необхідні йому для перемоги над Трампом.

Biden can only enter the White House as President if he can prove that his ridiculous “80,000,000 votes” were not fraudulently or illegally obtained. When you see what happened in Detroit, Atlanta, Philadelphia & Milwaukee, massive voter fraud, he’s got a big unsolvable problem!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 27, 2020

У понеділок профільне Управління з загальних питань адміністрації США фактично визнало Байдена обраним президентом і повідомило його в письмовій формі про готовність надати його команді бюджетні кошти, необхідні для початку прийому-передачі справ у рамках майбутнього вступу на посаду наступного американського лідера. Церемонія інавгурації нового президента США відбудеться 20 січня. Проте Трамп не визнає поразки і заявляє про намір звертатися в суди з вимогою про проведення перерахунку голосів виборців, оскільки, на його думку, на виборах мали місце численні порушення з боку демократів.

Відповідно до останніх даних, за Байдена проголосували понад 80 млн виборців, за Трампа — 73,9 млн.

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