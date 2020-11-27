Пандемія: у Молдові повертають "локдаун" через стрімкий спалах COVID-19

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Режим надзвичайного стану в сфері охорони здоров’я і ряд обмежень знову вводяться в Молдові з 30 листопада. Таке рішення було прийнято в п’ятницю Національною надзвичайною комісією громадського здоров’я на фоні погіршення епідемічної ситуації, пише УНН.

“Надзвичайний стан в сфері охорони здоров’я вводиться на всій території країни в період з 30 листопада 2020 року по 15 січня 2021 року... Під час НС буде заборонено проводити наукові конференції, спортивні змагання, олімпіади з фізичною присутністю людей. Також заборонена присутність глядачів у кінотеатрах, театрах і концертних залах. Держустанови частково переведуть працівників на віддалений режим”, — повідомляє пресслужба уряду республіки.

Крім того, забороняється робота нічних клубів з 28 листопада, а з 30 листопада ресторани, бари і кафе повинні будуть закриватися о 22:00. Приватним компаніям рекомендовано частково перевести персонал на віддалений режим роботи.

“Щодня ми реєструємо занадто багато випадків зараження коронавірусом, що викликає занепокоєння. На жаль, у світі, в регіоні, але також і в нашій країні, поширення цієї епідемії триває. Тому ми маємо намір розробити комплекс обмежувальних заходів, який допоможе зупинити поширення”, — сказав, коментуючи рішення комісії, прем’єр-міністр Молдови Іон Кику.

За словами міністра охорони здоров’я, праці та соціального захисту Віорікі Думбревяну, з початку пандемії в Молдові зареєстрували 102 894 випадки зараження коронавірусом (2,6% населення), на даний момент лікування проходять понад 10 тис. осіб, з них у реанімації перебувають 253 особи, 52 пацієнта підключені до систем вентиляції легень. Міністр зазначила, що лікарні Кишинева, де реєструють приблизно половину всіх випадків по країні, на сьогоднішній день заповнені на 90%, в регіонах заповнюваність на рівні 85%.

Відзначимо, що згідно зі статистикою ВООЗ — в Молдові 101 203 інфікованих, 2 209 з них — загинули.

У вересні республіка після майже піврічної перерви відкрила кордони для іноземців. При цьому збережено заборону на в’їзд для громадян країн, які включені в так звану червону зону. Зараз в нього входять понад півсотні держав, серед яких сусідні з республікою Румунія і Україна, а також Росія.

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