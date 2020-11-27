Пандемия: в Молдове возвращают "локдаун" из-за стремительной вспышки COVID-19

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 ноября. УНН. Режим чрезвычайного положения в сфере здравоохранения и ряд ограничений вновь вводятся в Молдове с 30 ноября. Такое решение было принято в пятницу Национальной чрезвычайной комиссией общественного здоровья на фоне ухудшающейся эпидемической ситуации, пишет УНН.

“Чрезвычайное положение в сфере здравоохранения вводится на всей территории страны в период с 30 ноября 2020 года по 15 января 2021 года... Во время ЧП будет запрещено проводить научные конференции, спортивные соревнования, олимпиады с физическим присутствием людей. Также запрещено присутствие зрителей в кинотеатрах, театрах и концертных залах. Госучреждения частично переведут работников на удаленный режим”, — сообщает пресс-служба правительства республики.

Кроме того, запрещается работа ночных клубов с 28 ноября, а с 30 ноября рестораны, бары и кафе должны будут закрываться в 22:00. Частным компаниям рекомендовано частично перевести персонал на удаленный режим работы.

“Ежедневно мы регистрируем слишком много случаев заражения коронавирусом, что вызывает беспокойство. К сожалению, в мире, в регионе, но также и в нашей стране, распространение этой эпидемии продолжается. Поэтому мы намерены разработать комплекс ограничительных мер, который поможет остановить распространение”, — сказал, комментируя решение комиссии, премьер-министр Молдовы Ион Кику.

По словам министра здравоохранения, труда и социальной защиты Виорики Думбрэвяну, с начала пандемии в Молдове зарегистрировали 102 894 случая заражения коронавирусом (2,6% населения), на данный момент лечение проходят свыше 10 тыс. человек, из них в реанимации находятся 253 человека, 52 пациента подключены к системам вентиляции легких. Министр отметила, что больницы Кишинева, где регистрируют примерно половину всех случаев по стране, на сегодняшний день заполнены на 90%, в регионах заполняемость на уровне 85%.

Отметим, что согласно статистике ВОЗ — в Молдове 101 203 инфицированных, 2 209 из них — погибли.

В сентябре республика после почти полугодового перерыва открыла границы для иностранцев. При этом сохранен запрет на въезд для граждан стран, которые включены в так называемую красную зону. Сейчас в него входят более полусотни государств, среди которых соседние с республикой Румыния и Украина, а также Россия.

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