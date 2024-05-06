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В Угорщині відбувся багатотисячний мітинг на підтримку антикорупційного новачка у політиці Мадяра

В Угорщині відбувся багатотисячний мітинг на підтримку антикорупційного новачка у політиці Мадяра

Київ • УНН

 • 109505 перегляди

Близько 10 000 людей вийшли на мітинг у другому за величиною місті Угорщини, щоб підтримати нового кандидата Петера Мадяра, який обіцяє боротися з корупцією та покращити якість життя, критикуючи прем'єр-міністра Орбана за те, що він керує "мафіозною державою" і використовує пропаганду.

В Угорщині близько 10 000 людей зібралися, аби підтримали Петера Мадьяра, новачка в політиці, котрий обіцяє боротися з корупцією та покращити якість життя. Мадьяр критикує прем’єр-міністра Орбана за "мафіозну державу" та пропаганду. Про це повідомляє AP, передає УНН.

Деталі

У неділю в Дебрецені  (другому за розміром місті Угорщини) приблизно 10 000 людей вийшли на вулиці, щоб підтримати Петера Мадьяра, новачка в політиці, який увірвався на політичну арену менше ніж за три місяці та обіцяє покласти край корупції та погіршенню якості життя в Угорщині.

Дебрецен перетворився на море парасольок, коли прихильники Мадьяра витримали навіть короткий дощ перед початком демонстрації. Вони масово розмахували угорськими прапорами, демонструючи єдність та підтримку кандидату.

Сьогодні переважна більшість угорського народу втомилася від правлячої еліти, від ненависті, апатії, пропаганди та штучних поділів

- заявив Петер Мадяр.

Мадьяр виступає проти Віктора Орбана, нинішнього прем’єр-міністра Угорщини, обвинувачуючи його в керуванні "мафіозною державою" та використанні пропагандистської машини для збереження влади.

Угорщина збільшить витрати на оборону, якщо війна в Україні продовжиться у 2025 році – Орбан03.05.24, 13:05 • 19689 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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