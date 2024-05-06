В Венгрии состоялся многотысячный митинг в поддержку антикоррупционного новичка в политике Мадьяра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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vengriyaВенгрия
viktor-orbanВиктор Орбан
Эксклюзив
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
2 мая 2024, 14:27  •  200388 просмотра

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

Эксклюзив
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
2 мая 2024, 13:14  •  196748 просмотра

Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
2 мая 2024, 11:51  •  198601 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения

Эксклюзив
Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
2 мая 2024, 09:48  •  170393 просмотра

Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны

Эксклюзив
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
2 мая 2024, 05:35  •  112776 просмотра

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
1 мая 2024, 12:38  •  128578 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
1 мая 2024, 11:55  •  126398 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

Эксклюзив
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
1 мая 2024, 11:20  •  119744 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

Эксклюзив
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
1 мая 2024, 08:36  •  115428 просмотра

Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
1 мая 2024, 07:24  •  102233 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН

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29 апреля 2024, 12:29  •  400865 просмотра

В Венгрии состоялся многотысячный митинг в поддержку антикоррупционного новичка в политике Мадьяра

Около 10 000 человек вышли на митинг во втором по величине городе Венгрии, чтобы поддержать нового кандидата Петера Мадьяра, который обещает бороться с коррупцией и улучшить качество жизни, критикуя премьер-министра Орбана за то, что он управляет "мафиозным государством" и использует пропаганду.

Общество •   •  1677 просмотра
В Венгрии состоялся многотысячный митинг в поддержку антикоррупционного новичка в политике Мадьяра

Правительство Чехии отзывает посла в рф Витезслава Пивонку

Чешское правительство решило отозвать своего посла в рф Витезслава Пивонку, чья миссия заканчивается в конце мая.

политика •   •  3834 просмотра
Правительство Чехии отзывает посла в рф Витезслава Пивонку

6 мая: Международный день без диет, День раскраски

Сегодня, шестого мая, все, кто не считают чрезмерные ограничения в питании полезным способом похудения и поддержания своей физической формы, могут присоединиться к Международному дню без диет. Событие в 1992 году году основала британка Мэри Эванс Янг

УНН Lite •   •  4750 просмотра
6 мая: Международный день без диет, День раскраски

российские авиаудары управляемыми бомбами нацелены на Херсонскую область

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют, что российские тактические самолеты запустили управляемые авиационные бомбы в Херсонской области.

Война •   •  5236 просмотра
российские авиаудары управляемыми бомбами нацелены на Херсонскую область

Враг атакует: активность тактической авиации противника в акватории Азовского моря

В акватории Азовского моря наблюдается активность тактической авиации противника, что создает угрозу нанесения воздушных ударов.

Война •   •  5545 просмотра
Враг атакует: активность тактической авиации противника в акватории Азовского моря

Панама избрала нового президента, который обещает экономические реформы и изменения миграционной политики

Хосе Рауль Мулино победил на президентских выборах в Панаме, пообещав экономические реформы, проекты общественных работ и меры для решения проблем миграции и преступности.

политика •   •  5928 просмотра
Панама избрала нового президента, который обещает экономические реформы и изменения миграционной политики

Смертельная авария в Одесской области: погиб водитель, травмирован 5-летний сын

Водитель Ford погиб и его 5-летний сын получил травмы, когда водитель не справился с управлением, съехал с дороги и столкнулся с деревом в Одесской области.

Общество •   •  6026 просмотра
Смертельная авария в Одесской области: погиб водитель, травмирован 5-летний сын

российский обстрел повредил Преображенский кафедральный собор в Никополе

Вражеская армия повредила Преображенский кафедральный собор в Никополе.

Война •   •  6686 просмотра
российский обстрел повредил Преображенский кафедральный собор в Никополе

Мобилизованный россиянами местный житель убил 6 оккупантов на временно оккупированной территории

Местный житель, мобилизованный в вооруженные силы рф на временно оккупированной территории Украины, застрелил 6 российских оккупантов, которые активно обстреливали мирное население и выполняли преступные приказы.

Война •   •  7851 просмотра
Мобилизованный россиянами местный житель убил 6 оккупантов на временно оккупированной территории

Министерство внутренних дел рф объявило в розыск бывших украинских министров Авакова и Стеця

Бывшие украинские министры Арсен Аваков и Юрий Стець объявлены в розыск министерством внутренних дел рф.

политика •   •  9355 просмотра
Министерство внутренних дел рф объявило в розыск бывших украинских министров Авакова и Стеця