В Венгрии состоялся многотысячный митинг в поддержку антикоррупционного новичка в политике Мадьяра

В Венгрии около 10 000 человек собрались, чтобы поддержали Петера Мадьяра, новичка в политике, который обещает бороться с коррупцией и улучшить качество жизни. Мадьяр критикует премьер-министра Орбана за "мафиозное государство" и пропаганду. Об этом сообщает AP, передает УНН.

Детали

В воскресенье в Дебрецене (втором по величине городе Венгрии) примерно 10 000 человек вышли на улицы, чтобы поддержать Петера Мадьяра, новичка в политике, который ворвался на политическую арену менее чем за три месяца и обещает положить конец коррупции и ухудшению качества жизни в Венгрии.

Дебрецен превратился в море зонтиков, когда сторонники Мадьяра выдержали даже короткий дождь перед началом демонстрации. Они массово размахивали венгерскими флагами, демонстрируя единство и поддержку кандидату.

Сегодня подавляющее большинство венгерского народа устало от правящей элиты, от ненависти, апатии, пропаганды и искусственных разделений - заявил Петер Мадяр.

Мадьяр выступает против Виктора Орбана, нынешнего премьер-министра Венгрии, обвиняя его в управлении "мафиозным государством" и использовании пропагандистской машины для сохранения власти.

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