Повний локдаун: Степанов заявив, що громадський транспорт працюватиме

“Якщо ми говоримо про ті обмеження жорсткі, які ми будемо вводити, то ми не розглядаємо питання зупинки транспорту і авіа не розглядаємо”, - сказав Степанов.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кличко проти зупинки міського транспорту у Києві у разі локдауну

Він знову наголосив, що критичне навантаження на медичну систему почнеться при захворюваності від 25 до 30 тисяч осіб на добу.

Нагадаємо, за інформацією Офісу Президента, перші результати "карантину вихідного дня", впровадженого 13 листопада задля зменшення кількості хворих на коронавірусну хворобу COVID-19, будуть помітні за тиждень. Тоді стане зрозуміло, чи потрібно застосовувати "повний локдаун".