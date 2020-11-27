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Полный локдаун: Степанов заявил, что общественный транспорт будет работать

Полный локдаун: Степанов заявил, что общественный транспорт будет работать

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 ноября. УНН. В случае введения локдауна в Украине не будет остановлена работа общественного транспорта и авиаперевозок. Об этом заявил в эфире телеканала "НАШ" министр здравоохранения Максим Степанов, передает УНН.

"Если мы говорим о тех ограничениях жестких, которые мы будем вводить, то мы не рассматриваем вопрос остановки транспорта и авиа не рассматриваем", - сказал Степанов.

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Он вновь подчеркнул, что максимальная нагрузка на медицинскую систему начнется при заболеваемости от 25 до 30 тыс. человек в сутки.

Напомним, по информации Офиса Президента, первые результаты "карантина выходного дня", введенного 13 ноября для уменьшения количества больных коронавирусной болезнью COVID-19 будут заметны через неделю. Тогда станет ясно, нужно ли применять "полный локдаун".

Украинские Национальные Новости

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