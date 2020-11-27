ОПУ: про доцільність введення "повного локдауну" стане зрозуміло за тиждень

Зазначається, за словами Тимошенка, "карантин вихідного дня" спрямований на зменшення заражень у закладах громадського харчування, торговельних центрах, місцях масового скупчення людей тощо.

"Ми намагаємося збити темпи зростання (захворюваності на COVID-19 – ред.), щоб стабілізувати ситуацію. І за цей час – збільшувати кількість ліжко-місць і ліжок із киснем та іншим обладнанням. Чи можливий локдаун - ми зрозуміємо після того, як пройдемо треті вихідні на карантині, й будемо ухвалювати рішення", – наголосив заступник керівника ОПУ.

За його словами, в ОПУ радяться з місцевою владою, "щоб усі прийняли це рішення і не було "місцевого сепаратизму".

"Немає чіткого показника граничної кількості нових випадків інфікування за добу, за якого медична система не буде справлятися, – має значення також число тих, хто одужав, тривалість перебування в лікарнях тощо. Тому важливі показники кількості заражень та вільних місць у лікарнях", - додав Тимошенко.

Вказується, що нещодавно була зустріч з міськими головами, урядовцями та фахівцями-епідеміологами щодо епідемічної ситуації та впливу карантинних заходів на економіку.

"Якщо буде локдаун, то ми забезпечимо повну комунікацію, і вона буде заздалегідь. Це у випадку, якщо він буде", – резюмував політик.

Як повідомлялося раніше в УНН, за словами глави МВС Арсена Авакова, в Україні необхідно вводити "локдаун" якомога швидше, як тільки буде сформульована президентська програма компенсацій для бізнесу.

Нагадаємо, в Україні вже 693 тис. випадків COVID-19, за добу знову антирекорд - 16 218.