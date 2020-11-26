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Аваков: необхідно вводити "локдаун" в Україні якомога швидше

Аваков: необхідно вводити "локдаун" в Україні якомога швидше

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. В Україні необхідно вводити "локдаун" якомога швидше, як тільки буде сформульована президентська програма компенсацій для бізнесу. Про це в ефірі "Україна 24" заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає УНН.

"Моя точка зору - що необхідно вводити "локдаун" якомога швидше... Дійсно, тривалістю 3 або 4 тижні", - сказав міністр.

Він закликав, при цьому, "не ховатися за політичними гаслами або зручними формулюваннями", тому що "мова йде про великі системні ризики" для здоров'я громадян.

"Моя точка зору - що як тільки ми будемо готові (я сподіваюся, що це будуть найближчі дні) сформулювати у деталях і у реальні механізми ту програму компенсацій, яку озвучив Президент, треба негайно ввести "локдаун", перервати ланцюжок інфекції, і спробувати зберегти здоров'я наших українців", - заявив Аваков.

Як повідомляв УНН, напередодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд готується до всіх можливих заходів по боротьбі з пандемією, зокрема - і до можливого введення карантину на зимові свята.

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